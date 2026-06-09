"Ranczo" wraca na ekrany! Aktorzy pokazali zdjęcia z pierwszego dnia na planie!

"Ranczo" wróci z jedenastym sezonem!

"Ranczo" było prawdziwym telewizyjnym fenomenem. Chociaż serial zyskał sympatię widzów już po pierwszym docinku, to chyba nikt nie spodziewał się takiego szaleństwa. Oglądalność poszczególnych sezonów wahała się od 4,5 milionów do ponad 8. Jeden z odcinków czwartej serii oglądało na żywo aż 10 milionów widzów!

W sumie doczekał się dziesięciu sezonów emitowanych w latach 2006–2016. Fani "Rancza" nigdy nie pogodzili się z jego zakończeniem. Co jakiś czas powracały pomysły na kontynuację. Jeszcze niedawno wydawało się, że wszelkie plany zostały pogrzebane przez śmierć Pawła Królikowskiego. Aktor wcielał się w Kusego, jednego z głównych bohaterów serialu.

Po jego odejściu część widzów oraz osób związanych z produkcją uznały, że bez Kusego to już nie to samo. Dwa lata temu ponownie zrobiło się głośno o potencjalnej kontynuacji. Pod koniec 2025 roku oficjalnie potwierdzono, że "Ranczo" powróci. Jedenasty sezon składać się będzie z sześciu odcinków, które mają na dobre domknąć wszystkie wątki.

Zobacz również: Bomba od TVP! "Ranczo" JEDNAK WRACA. W planach 6 premierowych odcinków!

Ruszyły zdjęcia do nowego "Rancza". Aktorzy wrócili na plan

Pod koniec maja rozpoczęły się intensywne prace nad nowymi odcinkami. Część głównej obsady spotkała się podczas czytania scenariusza, co chętnie relacjonowali w mediach społecznych. Wiadomo już, że na plan na pewno powrócą Cezary i Katarzyna Żakowie, Jacek Kawalec, Bartłomiej Kasprzykowski, Artur Barciś, Ilona Ostrowska, Violetta Arlak, Piotr Ligienza czy Magdalena Kuta.

We wtorek, 9 czerwca rozpoczęły się zdjęcia do jedenastego sezonu "Rancza". Z samego rana na planie stawili się m.in. Cezary Żak, Ilona Ostrowska, Grażyna Zielińska i Marta Chodorowska. Zdążyli już pochwalić się pierwszymi fotkami oraz nagraniami. Serialowa Klaudia Kozioł wrzuciła zdjęcie z reżyserem Wojciechem Adamczykiem i wrzuciła nagranie sprzed charakterystycznego dworku Lucy. Z kolei Ostrowska opublikowała zdjęcie z podpisem "Lucy is back"!

Zobacz również: Solejukowa z "Rancza" tak śpiewa?! Katarzyna Żak pokazała się na próbach w Opolu

49

QUIZ. Jak dobrze znasz serial „Ranczo”? Pytanie 1 z 20 Jak ma na nazwisko Lucy? Wailska Wilska Wólska Walska Następne pytanie