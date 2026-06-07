Solejukowa z "Rancza" tak śpiewa?! Katarzyna Żak pokazała się na próbach w Opolu. Wszyscy oniemieli

Katarzyna Żak nie tylko świetnie gra. Jak ona śpiewa!

Można być fanem gwiazdy od lat i wciąż nie wiedzieć o niej wszystkiego. Tak prawdopodobnie poczuli się widzowie, którzy oglądali Katarzynę Żak w "Ranczu", hitowym serialu TVP nagrywanym od 2006 do 2009 r., a później od 2011 do 2016 r. i ostatnio wznowionym (prace trwają, a nowe odcinki zapowiedziano jeszcze na 2026 r.). Aktorka wcielała się w rolę Solejukowej, żony Macieja i matki aż 7 pociech, prostej kobiety, która jednak w trakcie kolejnych sezonów bardzo się zmienia.

Już wiadomo, że Katarzyna Żak, tak lubiana jako Kazimiera Solejuk, pojawi się podczas ostatniego koncertu zaplanowanego w ramach 63. festiwalu w Opolu. Wystąpi na scenie, by oddać hołd wspaniałym kobietom - Magdzie Umer oraz Agnieszce Osieckiej.

Na facebookowym profilu TVP pojawiło się nagranie z prób. Od Żak trudno oderwać wzrok! I dlatego, że 62-letnia gwiazda świetnie się prezentuje w musztardowym wdziaku, i ze względu na mocny, hipnotyzujący wręcz głos. Ależ ona śpiewa! ZDJĘCIA i WIDEO znajdziecie TUTAJ.

Próby trwają! Ostatni dzień Festiwalu zapowiada się przepięknie! Katarzyna Żak już na scenie. Koncert"„Kiedy mnie już nie będzie... W hołdzie Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej" już od 20:00 w TVP1! - czytamy w sieci.

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Ostatni dzień festiwalu w Opolu. 45. urodziny Lady Pank i "Kiedy mnie już nie będzie"

W niedzielę 7 czerwca 2026 r. 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu zamyka swoje czterodniowe święto muzyki w Amfiteatrze Tysiąclecia. Ostatni dzień festiwalowy skupia się na wielkich podsumowaniach i jubileuszach, a jego szczegółowy rozkład prezentuje się następująco:

Godz. 20:00 - jubileusz 45-lecia Lady Pank - recital legendy polskiego rocka, podczas którego zespół w klasycznym składzie wykona swoje największe przeboje, takie jak "Mniej niż zero" czy "Kryzysowa narzeczona".

- recital legendy polskiego rocka, podczas którego zespół w klasycznym składzie wykona swoje największe przeboje, takie jak "Mniej niż zero" czy "Kryzysowa narzeczona". Godz. 21:45 - koncert "Kiedy mnie już nie będzie", muzyczny hołd złożony wybitnej twórczości Magdy Umer i Agnieszki Osieckiej. Wystąpi plejada gwiazd: Hanna Śleszyńska, Zbigniew Zamachowski, Alicja (Alicja Szemplińska), Maciej Musiałowski, Łukasz Zagrobelny, Katarzyna Żak, Piotr Polk, Natalia Szroeder, Kuba Badach, Igor Herbut, Katarzyna Dąbrowska, Ewa Błaszczyk, Maciej Zakościelny, Adam Nowak, Olga Bończyk, Dorota Miśkiewicz, Wiktor Zborowski

Retransmisja wszystkich niedzielnych wydarzeń na żywo będzie dostępna na antenie TVP1 oraz na platformie TVP VOD.

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