Piekło zamarzło w Opolu! Czarne i białe kiecki to dopiero początek. Woźniak-Starak z ostrym wcięciem!

Trzeciego wieczoru na scenie w Opolu pojawili się m.in.: Krzysztof Cugowski i Zespół Mistrzów, Doda, Alicja Szemplińska, Mietek Szcześniak, Kamil Bednarek, Perfect i Łukasz Drapała, Natalia Kukulska, Kuba Badach, Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz, Golden Life, Universe, Urszula, Olga Szomańska, Natalia Sikora, Janusz Radek, Maciej Balcar, Andrzej Rybiński, Halina Mlynkova, Michał Lech i Echomation. Jednak bez wątpienia ton i atmosferę stworzyli prowadzący. Dzięki nim świat znów stał się prosty, czarno-biały!

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Woźniak-Starak cała na biało

Agnieszka Woźniak-Starak olśniewała w mocno wycietej, ale i legenackiej sukni. Mocną, seksowną czernią odpowiedziała jej Ola Budka, która prowadziła koncert u boku Marka Niedźwieckiego w czarnym garniturze.

Jako pierwsza wystąpiła Krystyna Prońko ze swoim wielkim hitem "Jesteś lekiem na całe zło".Gwiazda wygladała świetnie w szarej, wieczorowej sukni. Ola Budka i Marek Niedźwiedzki zapowiedzieli Kamila Bednarka, który wykonał "Wielką miłość" Seweryna Krajewskiego. Piotr Cugowski zaśpiewał "Ratujmy co się da", a Alicja Szemplińska i Mietek Szcześniak w duecie zaśpiewali "Moje jedyne marzenie". Alicja Majewska w anielskiej bieli z towarzyszeniem chóru w czerni, dosłownie "namalowała" śpiewem stare, dobre czasy! Dzięki nim wróciliśmy do czasów dzieciństwa, kiedy śpiewaliśmy te przeboje, a świat wydawał nam się prosty "w obsłudze".

Wielkie hity wykonały największe gwiazdy

Halina Mlynkova zaspiewała cudowną balladę "Julia i Ja" w olśniewającej czerni. Olga Szomańska wprowadziła na scenę trochę koloru.

W trzeci dzień 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu koncert "Autobiografia" przypomniał legendarne utwory słynnego tekściarza, który stworzył największe hity zespołu Perfect i wielu innych ikon polskiej muzyki. Z tej okazji na opolskiej scenie przeboje autorstwa Bogdana Olewicza w nowych i oryginalnych aranżacjach zaśpiewała cała plejada gwiazd! Jak wyglądali - zobacz TO w naszej galerii zdjęć!

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Sebastian Fabijański Festiwal Opole 2026