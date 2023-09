Dlaczego Marek Niedźwiecki nie ma żony?

Marek Niedźwiecki kojarzony jest przede wszystkim z niezwykle popularną w latach 80. Listą Przebojów Programu Trzeciego. Dla polskich kapel dostanie się na to zestawienie było spełnieniem marzeń. Marek Niedźwiecki szybko stał się wielkim autorytetem w dziedzinie muzyki rozrywkowej, szczególnie polskiej. Dziennikarz zyskał wielką sławę i - co za tym idzie - powodzenie wśród kobiet, nigdy jednak nie zdecydował się na ślub. - Zawsze chciałem być panem od muzyki. I właściwie całe życie temu podporządkowałem. Nigdy nie chciałem się wiązać, mieć bagażu w postaci żony, dziecka. Wiedziałem, że nie podołam - wyznał Marek Niedźwiecki w szczerej rozmowie z tygodnikiem "Wprost". Dziennikarz jednak bywał w związkach. Jak widać, żaden nie okazał się trwały. - Zakochiwałem się i odkochiwałem. Porzucałem i byłem porzucany - zdradził w swojej autobiografii "Nie wierzę w życie pozaradiowe.

Marek Niedźwiecki o swoim "dziecku": Stara baba

To, co najpewniej zostanie po legendarnym prowadzącym Listę Przebojów Programu Trzeciego, to jego pamiętnik. Choć już w 2014 roku przyznał, że zastanawia się, czy go nie zniszczyć. - Po co to komu? - pytał w rozmowie z magazynem "Wprost". - To takie trochę pana dziecko - odparła dziennikarka, a Marek Niedźwiecki nie zaprzeczył. - Moje dziecko to już całkiem stara baba, 32-letnia "Lista". To, czym się chcę podzielić, umieszczam na blogu. Oczywiście po każdym wpisie zastanawiam się, czy go nie zamknąć - podkreślił słynny dziennikarz muzyczny, który w 2024 roku obchodzić będzie 70. urodziny. Zobacz w naszej galerii, jak zmieniał się Marek Niedźwiecki.