Przez trzy lata żył w tajnym związku. Teraz Adam Zdrójkowski potwierdził rozstanie!

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-07-23 21:27

Adam Zdrójkowski (26 l.), młody aktor znany z ról telewizyjnych już od czasów dzieciństwa, bardzo dba o ochronę swojej prywatności. Teraz jednak gwiazdor zrobił wyjątek i wyznał, że po trzech latach zakończyła się jego relacja z tajemniczą partnerką. W przeszłości związany był też z aktorką poznaną na planie "Rodzinki.pl".

Choć Adam Zdrójkowski ma zaledwie 26 lat i mógłby dopiero debiutować na ekranie, widzowie znają go niemal od zawsze. Jego kariera nabrała ogromnego rozpędu za sprawą hitowej produkcji "Rodzinka.pl", gdzie wciela się również po powrocie serialu w postać Kuby Boskiego. Praca na planie zaowocowała związkiem z koleżanką po fachu. Niewiele osób zdawało sobie jednak sprawę, że gwiazdor przez ostatnie lata pielęgnował z dala od mediów zupełnie inną, nową relację miłosną. Obecnie chłopak otwarcie przyznaje, że jego status związku to ponownie singiel.

Adam Zdrójkowski znowu jest singlem. Rozstał się z tajemniczą ukochaną

Gwiazdor bardzo konsekwentnie chroni swoje sprawy prywatne przed blaskiem fleszy. Obecnie sporo przebywa poza granicami kraju, ponieważ niedawno zdecydował się na zakup własnej nieruchomości w słonecznej Hiszpanii, podążając tym samym śladem innych znanych postaci polskiego show-biznesu. Mimo unikania szczegółowych zwierzeń Adam Zdrójkowski niedawno postanowił sam zdradzić co nie co o swoim życiu uczuciowym.

Podczas nagrań nowego formatu telewizyjnego "Hitster", gdzie wystąpi u boku Mateusza Pawłowskiego, z którym wspólnie gra w "Rodzince.pl", aktor opowiedział o sporych zawirowaniach w swoim życiu. Wyjawił, że jego utrzymywana w całkowitym sekrecie trzyletnia relacja z partnerką dobiegła końca. Jak podkreślił w wywiadzie udzielonym dziennikowi "Fakt", zamierza teraz poświęcić czas własnemu rozwojowi.

Miałem partnerkę przez trzy lata, której nie pokazywałem oficjalnie, nie pokazywaliśmy naszego związku i się zakończyło. Teraz jest mi bardzo dobrze tak, jak jest. Korzystam teraz z tego czasu, żeby właśnie wrócić trochę do siebie, żeby skupić się trochę na sobie, ale nie tak jak wszyscy to mówią, że to jest ten czas na self-control" - wyznał.

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Z kim był związany wcześniej?

Zarówno bohater tego artykułu, jak i jego brat bliźniak Kuba zazwyczaj unikają publicznego roztrząsania kwestii uczuciowych. Obaj bracia mocno strzegą prywatności i dawkują mediom tylko wyselekcjonowane informacje. Odtwórca roli Kuby Boskiego w przeszłości stworzył jednak głośny, trwający około cztery lata związek z koleżanką z planu. Jego ówczesną wybranką była starsza od niego o rok aktorka Wiktoria Gąsiewska.

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ADAM ZDRÓJKOWSKI