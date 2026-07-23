Pijany ojciec podróżował z niemowlakiem w pociągu. To się mogło źle skończyć!

Ojciec pijany, dziecko bezbronne

Do zdarzenia doszło we wtorkowy wieczór na terenie stacji kolejowej w Tczewie. Funkcjonariusze z miejscowego posterunku SOK otrzymali informację, że w jednym ze składów znajduje się nietrzeźwy mężczyzna opiekujący się małym dzieckiem. Mundurowi natychmiast ruszyli na peron.

Na miejscu szybko potwierdzili zgłoszenie. 26‑latek był wyraźnie pijany, chwiał się na nogach i nie był w stanie właściwie zajmować się swoim 16‑miesięcznym synem. Sytuacja była na tyle poważna, że wezwano patrol policji.

Dziecko trafiło do matki, ojciec na komendę

Policyjne badanie stanu trzeźwości wykazało 1,4 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Nietrzeźwy ojciec został przekazany policjantom z Komendy Powiatowej w Tczewie, którzy prowadzą dalsze czynności.

Najważniejsze było bezpieczeństwo dziecka. 16‑miesięczny chłopiec został przekazany pod opiekę matki, która natychmiast zajęła się synkiem.

Grozi mu poważny zarzut

Zachowanie 26‑latka nie pozostanie bez konsekwencji. Mężczyzna odpowie teraz za narażenie dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. To przestępstwo, za które grożą surowe kary.

Co dalej ze sprawą?

Policjanci będą ustalać, czy podobne sytuacje zdarzały się wcześniej i czy mężczyzna był już notowany. O losie dziecka oraz ewentualnych dalszych krokach wobec ojca może zdecydować sąd rodzinny.

QUIZ. Wiesz, ile lat grozi za to przestępstwo? W kilku przypadkach możesz doznać szoku Pytanie 1 z 20 Jaka kara grozi za dostarczenie alkoholu osobie małoletniej? do 1 roku więzienia do 2 lat więzienia do 3 lat więzienia Następne pytanie