Artur Barciś odmówił wzięcia udziału w tym show. Powód może zaskoczyć

Kim jest Artur Barciś?

Artur Barciś to wszechstronny polski aktor (teatralny, filmowy, telewizyjny i dubbingowy) oraz reżyser, urodzony w 1956 roku w Kokawie. Jest absolwentem łódzkiej Filmówki (PWSFTviT), którą ukończył w 1979 roku, a od 1984 roku nieprzerwanie występuje na desce warszawskiego Teatru Ateneum. W świecie kina zwrócił na siebie uwagę symboliczną postacią tajemniczego obserwatora w kultowym "Dekalogu" Krzysztofa Kieślowskiego. Masową popularność i uznanie widzów zawdzięcza jednak telewizyjnym rolom komediowym - przede wszystkim jako Tadeusz Norek w "Miodowych latach" oraz Arkadiusz Czerepach w "Ranczu". W obu tych hitowych produkcjach stworzył niezapomniany ekranowy duet z Cezarym Żakiem, a postać intryganta Czerepacha na stałe wpisała się do historii polskiej popkultury.

Aktor z powodzeniem próbował też swoich sił w formatach rozrywkowych - wziął udział w 11. edycji "Tańca z gwiazdami", gdzie mimo kontuzji zachwycał charyzmą i zdobył ogromną sympatię publiczności.

Prywatnie Artur Barciś od dziesięcioleci tworzy wyjątkowo udany i zgrany związek. W latach 80. poślubił Beatę Dorotę Barciś, montażystkę filmową, z którą ma syna Franciszka. Syn poszedł w ślady rodziców i również związał swoją karierę z branżą filmową jako montażysta.

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Artur Barciś wprost o reality show. Odmówił udziału w tym programie

Artur Barciś dostaje różne propozycje. W rozmowie z VOX FM przyznał, że udziału w jednym programie od razu odmówił.

- Kilka razy odmówiłem udziału w programie „Twoja twarz brzmi znajomo”. Nie dałbym rady zrobić tego na takim poziomie, jakiego bym od siebie oczekiwał. Występy na żywo w tego typu formatach wiążą się dla mnie z ogromnym stresem i napięciem. Nie potrzebuję już takich emocji, mam ich pod dostatkiem w teatrze - powiedział Barciś.