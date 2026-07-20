Artur Barciś nie gryzł się w język na wspomnienie "Tańca z Gwiazdami". Długie tygodnie spędził w gipsie

Kim jest Artur Barciś?

Artur Barciś, urodzony w 1956 roku w Kokawie, to polski aktor teatralny, filmowy, telewizyjny, dubbingowy i reżyser. W 1979 roku został absolwentem Wydziału Aktorskiego łódzkiej PWSFTviT, a w 1984 roku na stałe związał się z Teatrem Ateneum w Warszawie.

W kinie uznanie zdobył dzięki roli tajemniczego obserwatora w cyklu "Dekalog" w reżyserii Krzysztofa Kieślowskiego. Ogromną rozpoznawalność przyniosły mu jednak występy komediowe w telewizji. Kluczowa okazała się rola Tadeusza Norka w serialu "Miodowe lata". Wspólnie z Cezarym Żakiem stworzył tam duet, który współpracował później przy kolejnej produkcji, czyli serialu "Ranczo". Rola knującego intrygi Arkadiusza Czerepacha stała się jedną z najbardziej wyrazistych kreacji w historii polskich seriali.

Artur Barciś o "Podlasiu" i nowych odcinkach "Rancza" | Wywiady ESKA

Artur Barciś ŻAŁUJE swojego udziału w „Tańcu z Gwiazdami”.

Artur Barciś był uczestnikiem 11. edycji Tańca z Gwiazdami. Już w trakcie emisji show dosyć krytycznie wypowiadał się o jurorach i ich ogromnych wymaganiach. Miał do niektórych żal, że niesprawiedliwie oceniają gwiazdy. Chociaż miał ogromne poparcie widzów, w pewnym momencie sam sobie postawił granicę i postanowił zrezygnować z udziału w programie. W rozmowie z VOX FM przyznał, że wielokrotnie odmawiał udziału w tym show, ale w końcu postanowił się przełamać – zgodził się. Bardzo jednak tego żałował.

- To nie była miła przygoda, tylko mordercza praca, która skończyła się dla mnie złamaniem kości śródstopia, gipsem na sześć tygodni i koniecznością odwoływania spektakli. Największym plusem udziału w tym programie, było poznanie wspaniałej Pauliny Biernat. Reszta była okropna – powiedział Barciś.

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Artur Barciś nie był pierwszy z krytyką tanecznego show

Gwiazdy często wypowiadają się pozytywnie na temat udziału w „Tańcu z Gwiazdami”. Jest do dla nich trampolina do sukcesu. Kilka z nich jednak wyłamało się i wprost zaznaczało, że żałują swojego startu w show. Niektórzy jak Sylwester Wilk odnosili się do kwestii pieniędzy, a inni jak Jaś Mela – do wejścia do show biznesu. Tomasz Kammel często wspomina, że przez udział w show stracił kilka projektów. Na udział w show narzekał też Jarosław Kret i Kasia Tusk.