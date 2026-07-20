Fit Lovers na spacerze z maleństwem! Pamela dopiero urodziła, a już śmiga w mini

Pamela i Mateusz z Fit Lovers zostali rodzicami

Pamela Stefanowicz z duetu Fit Lovers została mamą i od pierwszych dni z radością pokazuje fanom, jak wygląda jej codzienność po narodzinach synka. Wraz z partnerem Mateuszem Januszem wybrała się już na rodzinny spacer, a zdjęcia szybko podbiły media społecznościowe.

Ciężko to wytłumaczyć, ale życie nabiera sensu od nowa. Kiedyś byłby zwykły spacer, na który w sumie nie chce się iść, teraz to najlepsza atrakcja! - czytamy na Instagramie pary.

Choć od porodu minęło niewiele czasu, internauci nie kryją zachwytu nad wyglądem influencerki. Pamela prezentuje się promiennie, a wielu obserwatorów zwraca uwagę na to, że ciąża i poród nie odebrały jej świetnej formy. Młoda mama jednak przyznaje, że najbardziej tęskni za regularnymi treningami, które przez lata były nieodłącznym elementem jej życia. Ale teraz najważniejszy jest synek, dlatego do aktywności fizycznej wróci dopiero za jakiś czas.

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Ale teraz zazdroszczę Matisowi, że ćwiczy. Też nie mogę się doczekać, aż będę taka świcząca/sprawna. Mój trening to na mnie czeka tutaj póki co - napisała w sieci Pamela i pokazła trenującego partnera oraz synka leżącego na kanapie.

Internauci komentują

Fit Lovers od lat inspirują swoich fanów zdrowym stylem życia, dlatego wielu z nich z zainteresowaniem śledzi, jak para odnajduje się w zupełnie nowej roli. W mediach społecznościowych nie brakuje ciepłych komentarzy i gratulacji, a internauci zgodnie podkreślają, że młodzi rodzice wręcz promienieją szczęściem.

Piękny czas, taki inny niż zawsze i jedyny w swoim rodzaju - napisali Fit Lovers, dzieląc się fotkami ze spaceru.

Piękna aura i zadowoleni rodzice oraz rozkoszny maluch to nie wszystko. Nie dało się nie zauważyć, że Pamela, która wskoczyła w luźną, bardzo dziewczęcą mini, wygląda doskonale. Wcześniej młoda mama podzieliła się też ujęciem, na którym było widać jej pociążowy brzuszek. Piękna? Jak zawsze!

"Jacy Wy piękni i szczęśliwi. Wszystkiego pięknego", "Ale piękny czas przed wami", "Czas jedyny w swoim rodzaju. Łapcie każdą chwilę i ciśnijcie jak cytrynkę to co w niej najlepsze", "I Ty kobieto dopiero co urodziłaś?! Wyglądasz fenomenalnie!" - komentują internauci.

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