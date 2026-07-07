Pamela z Fit Lovers pokazała zdjęcia z porodówki. Wielki dzień jest już blisko!

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-07-07 21:29

Pamela Stefanowicz i Mateusz Janusz, znani w sieci jako Fit Lovers, ogłosili, że już wkrótce zostaną rodzicami i są na porodówce. Para opublikowała na Instagramie serię wyjątkowych zdjęć, którymi podzieliła się swoim szczęściem. Jedno z ujęć szczególnie przykuło uwagę internautów - widać na nim Pamelę medytującą, podłączoną do aparatury medycznej.

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Pamela Stefanowicz i Mateusz Janusz od lat należą do grona najpopularniejszych twórców internetowych w Polsce. Zyskali rozpoznawalność dzięki motywowaniu fanów do aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, a z czasem zaczęli pokazywać również kulisy swojego prywatnego życia. Ich związek od lat budzi ogromne zainteresowanie obserwatorów, dlatego nic dziwnego, że wiadomość o ciąży wywołała prawdziwą lawinę gratulacji. Na swoich profilach społecznościowych para opublikowała wzruszającą sesję zdjęciową. Kadry szybko obiegły internet i zachwyciły fanów, którzy nie kryli radości z nowego etapu w życiu swoich idoli.

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Pamela z Fit Lovers pokazała zdjęcia z porodówki. Wielki dzień jest już blisko!

Największe emocje wywołały fotografie wykonane w szpitalu. Na kilku kadrach Pamela pozuje już na oddziale porodowym, ubrana w piżamę i wyraźnie przygotowana na przyjście dziecka na świat. Wszystko wskazuje na to, że para jest już w miejscu, w którym wkrótce powita swojego malucha.

Szczególną uwagę internautów przykuło zdjęcie, na którym Pamela siedzi w pozycji do medytacji z zamkniętymi oczami. Przyszła mama jest jednocześnie podłączona do aparatury medycznej monitorującej stan jej i dziecka.  

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Na innych ujęciach Mateusz nie odstępuje ukochanej nawet na krok. Para uśmiecha się do obiektywu, przytula i wspólnie przeżywa ostatnie chwile przed narodzinami dziecka. Nie zabrakło także wzruszających zdjęć z wyraźnie zaokrąglonym ciążowym brzuszkiem, które pokazują, jak wyjątkowy moment właśnie przeżywają.

Choć Fit Lovers nie zdradzili jeszcze, czy maluch zdążył już przyjść na świat, fotografie z porodówki jasno sugerują, że rozwiązanie nastąpi dosłownie za chwilę. Internauci są przekonani, że kolejnym wpisem pary będzie już przedstawienie nowego członka rodziny

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Zobacz naszą galerię: Pamela z Fit Lovers pokazała zdjęcia z porodówki. Wielki dzień jest już blisko!

Para Fit Lovers w lustrze, obok Pamela medytuje podłączona do KTG. O porodzie gwiazd przeczytasz na SE.
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