Przegięli! Wszyscy myśleli, że gwiazdorzy się rozstali, a oni mieli ubaw! "Żałośni jesteście"

Rozstania w show-biznesie to chleb powszedni. W ostatnich miesiącach chyba największe emocje wzbudziły zakończenia związków Agnieszki Kaczorowskiej i Michała Peli i Sandry Kubickiej i Barona. Wydawało się, że ich los podzielili Pamela Stefanowicz i Mateusz Janusz, znani jako Fit Lovers. Wszystko jednak okazało się wielką ściemą! Niepokój fanów wzbudziły tajemnicze wpisy Pameli: "Zachody słońca w pojedynkę to nie to samo" i "Żałuję, że ci nie uwierzyłam i zawiodłam". Potem pojawiły się kolejne posty... Wreszcie portal Jastrząbpost skontaktował się z parą Fit Lovers i dostał odpowiedź.

Dziękujemy za wiadomość i czujność - zauważyliśmy, że nasze ostatnie publikacje wzbudziły sporo emocji i różnych interpretacji. To zrozumiałe. Na ten moment nie chcemy niczego komentować. Wiemy jednak jedno: nie wszystko jest takie, jakim się wydaje na pierwszy rzut oka. To, co dzieje się teraz, ma głębszy sens - i już wkrótce wszystko stanie się jasne. Prosimy o odrobinę cierpliwości

- tak brzmiał komunikat duetu Fit Lovers. I faktycznie, "nie wszystko jest takie, jakim się wydaje na pierwszy rzut oka".

Dziś (29 maja) na Instagramie pojawiło się oświadczenie, które wszystko wyjaśnia. Okazuje się, że te wpisy były zagrywką służącą do promocji ich serialu "30 dni".

Uroczyście oświadczam, iż przepraszam pana Mateusza Janusz za pomówienie. Pomówiłam go, że nie zrobi w miesiąc z przygotowań do naszego ślubu serialu z tego całego wydarzenia, backstagu, tego co tam się działo, ponieważ emocje sięgały zenitu, jednak on się nie poddał. Zrobił to i aktualnie możecie państwo to oglądać. No cóż, nie wierzyłam w niego, przyznaję. Po całej sprawie wiem, że było to niesłuszne, wyrażam skruchę i przepraszam Pana Mateusza Janusz

- mówi na nagraniu Pamela Stefanowicz. Dla fanów to już było za dużo! Fit Lovers przegięli!

Odechciewa mi się was oglądać… Nie żartuje się w taki sposób…; Pod publiczkę wszystko, po co, po co wy to robicie; Żałośni jesteście; Serio, żenująca ta Wasza zagrywka; Nieważne, jak mówią, aby tylko mówili. Pozostaje ogromny niesmak…

- komentowali oburzeni internauci.

