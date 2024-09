Tak wygląda suknia ślubna Pameli z Fit Lovers. Zaszalała?

Autor: TVP

Zawodowi trenerzy - ukończyli Akademię Wychowania Fizycznego w Gdańsku. Ona ze specjalizacją fitness, on gimnastyka. Poznali się na studiach. Mateusz skrycie podkochiwał się w Pameli, ale ona traktowała go początkowo wyłącznie jako przyjaciela. Dziś wspólnie prowadzą firmę i są jedną z najpopularniejszych par w sieci, gdzie na co dzień motywują swoich widzów do zdrowego stylu życia. Obserwuje ich łącznie około 6 milionów osób! Papużki nierozłączki - robią razem niemal wszystko. Ich mocną stroną są kondycja i sportowy charakter. Nie boją się ciężkiej pracy i trudu. Nie poddają się, gdy coś im nie wychodzi.