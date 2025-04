Toruń będzie miał nowy model komunikacji miejskiej. Znamy szczegóły

Samo to postępowanie zawiera przede wszystkim audyt istniejącej infrastruktury. My oczywiście na bieżąco monitorujemy sygnały, które napływają do Urzędu Miasta Torunia w zakresie organizacji siatki połączeń, częstotliwości przejazdów autobusem czy tramwajem, kursowania autobusów i tramwajów, lokalizację przystanków oraz ich dostępności. Co więcej, ten audyt obejmie między innymi ocenę bezpieczeństwa dojścia do przystanków, funkcjonalności infrastruktury przystankowej oraz dopasowanie istniejącego rozkładu jazdy do potrzeb mieszkańców miasta - sprecyzował Centkowski.