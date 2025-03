Wzrosną ceny biletów! Prezydent właśnie ujawnił decyzję

Tropikalny upał wiosną, a do tego burze i śnieg. Pogoda wprawi Polaków w osłupienie

Ceny biletów MZK w Toruniu do góry!

Informację o podwyżkach przekazała nam reporterka Radia ESKA Toruń, Maria Nowak. Potwierdził ją prezydent Paweł Gulewski. - Wzrosty będą naprawdę minimalne i nieodczuwalne. Bilet pojedynczy, za pojedynczy przejazd urósł już do rangi symbolu. On miał wzrosnąć do 5 zł i tak też się stanie, ale wszystkich posiadaczy karty miejskiej obowiązywać będzie cena 4,60 zł. Ci, którzy będą mieli Status Mieszkańca zapłacą 4,20 zł - wylicza gospodarz grodu Kopernika.

Kartę miejską można założyć na stronie jo-torun.pl.

Władze Torunia stawiają na kartę miejską. Ta polityka się nie zmieni

O szczegółach, związanych z uruchomieniem Toruńskiej Karty Miejskiej JO pisaliśmy w połowie lutego. Co za tym idzie - część biletów MZK zostanie zlikwidowana. Władze grodu Kopernika zachęcają do uzyskania Statusu Mieszkańca. Jak widać powyżej, potwierdzeni mieszkańcy Torunia mogą liczyć na zniżki. To nie koniec! Wśród korzyści entuzjaści tego pomysłu wymieniają:

Kupowanie elektronicznych biletów komunikacji miejskiej

Opłacać parkowanie we wszystkich Strefach Płatnego Parkowania w Toruniu (przez parkowanie)

Korzystanie ze zniżek u Partnerów Programu

Płacenie za bilety wirtualną portmonetką

Oszczędność czasu

Dzięki Toruńskiej Karcie Miejskiej, mieszkańcy i goście zyskają dostęp do najtańszych biletów MZK i dostęp do oferty oraz rabatów i ulg, proponowanych przez partnerów karty. To m.in.:

Toruńska Orkiestra Symfoniczna

Toruńska Agenda Kulturalna

Muzeum Etnograficzne

Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu

Fundacja Przyjaciół Planetarium i Muzeum Mikołaja Kopernika

Muzeum Okręgowe w Toruniu