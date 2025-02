Mieszkańcy mogą zaoszczędzić ogromne pieniądze. Trzeba mieć odpowiedni status. Pokazali instrukcję

Mieszkańcy Torunia mogą oszczędzić

Z wielu stron płyną sygnały o rosnących cenach. Nic więc dziwnego, że Polacy szukają sposobów na oszczędzanie. Odmawiają sobie przyjemności, przesiadają się z samochodów do komunikacji miejskiej, niektórzy zmienili nawyki żywieniowe. Kupowanie biletów do instytucji kultury, korzystanie z komunikacji miejskiej - to wszystko każe nam sięgnąć głęboko do portfela. Mieszkańcy Torunia dobrze o tym wiedzą i sprawdzają, jak mogą płacić mniej. - Uzyskaj status mieszkańca Torunia i korzystaj z preferencyjnych cen - taki zachęcający napis pojawił się na stronie MZK w Toruniu. Jest on związany z uruchomieniem Toruńskiej Karty Miejskiej "JO". Dalszy ciąg materiału znajduje się pod galerią ze zdjęciami.

Status mieszkańca Torunia. Jak uzyskać? Instrukcja online

Toruńska Karta Miejska "JO" jest dla wszystkich osób pełnoletnich, które posiadają zdolność do czynności prawnych. We wtorek (11 lutego 2025 r.) władze grodu Kopernika wskazały m.in. korzyści, wynikające z posiadania takiej karty:

Kupowanie elektronicznych biletów komunikacji miejskiej

Opłacać parkowanie we wszystkich Strefach Płatnego Parkowania w Toruniu (przez parkowanie)

Korzystanie ze zniżek u Partnerów Programu

Płacenie za bilety wirtualną portmonetką

Oszczędność czasu

Dzięki Toruńskiej Karcie Miejskiej, mieszkańcy i goście zyskają dostęp do najtańszych biletów MZK i dostęp do oferty oraz rabatów i ulg, proponowanych przez partnerów karty. To m.in.:

Toruńska Orkiestra Symfoniczna

Toruńska Agenda Kulturalna

Muzeum Etnograficzne

Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu

Fundacja Przyjaciół Planetarium i Muzeum Mikołaja Kopernika

Muzeum Okręgowe w Toruniu

- Po upływie doby od uruchomienia portalu Toruńskiej Karty Miejskiej „JO”, około trzy tysiące osób założyło konto na portalu jo-torun.pl. Niestety niewiele z nich złożyło wniosek o status mieszkańca Torunia. Zachęcamy, by to zrobić i pokazujemy, jak - podkreśla Sylwia Derengowska, rzeczniczka MZK w Toruniu.

Samo założenie konta na portalu jo-torun.pl nie wystarczy, aby od 1 kwietnia korzystać z preferencyjnych cen biletów komunikacji miejskiej. By uzyskać zniżki, należy złożyć wniosek o nadanie Statusu Mieszkańca - podkreśla rzeczniczka Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu.

Jak to zrobić samodzielnie? Można to zrobić online przez portal jo-torun.pl. Wystarczy zalogować się do swojego konta, wejść w zakładkę SPRAWY i wybrać WNIOSEK O NADANIE ZNIŻKI LUB STATUSU MIESZKAŃCA.

Osoby zamieszkujące w Toruniu i rozliczające tu podatek załączają do wniosku:

pierwszą stronę złożonego PIT-u za poprzedni rok ze stemplem US w Toruniu

lub w przypadku deklaracji podatkowych złożonych elektronicznie:

urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej wraz z pierwszą stroną PIT-u za poprzednik rok składanego drogą elektroniczną i wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem.

W sieci pojawiła się szczegółowa instrukcja. Znajdziecie ją w tym miejscu.

Autor:

Czytaj więcej o polskim samorządzie w serwisie Polski Samorząd