Przełom w życiu tysięcy mieszkańców. Uruchamiają Kartę Miejską. Liczne benefity, na to czekali bardzo długo

Toruńska Karta Miejska JO

Potrzebę uruchomienia Toruńskiej Karty Miejskiej lokalna społeczność zgłaszała od dłuższego czasu. Z takiego udogodnienia korzysta m.in. sąsiednia Bydgoszcz, więc gród Kopernika nie chce być gorszy. Wprowadzenie karty o uroczej nazwie "JO" przyniosło już korzyść. Przypomnijmy - od 1 marca miały w Toruniu wzrosnąć ceny biletów MZK. Plan zakładał, że za normalny lub 60-minutowy bilet, użytkownicy komunikacji zapłacą 5 zł (obecnie 3,80 zł). Władze miasta zmieniły jednak decyzję, co zostało przyjęte z entuzjazmem.

Prezydent Torunia zdecydował o przesunięciu terminu zmian w cenniku biletów komunikacji miejskiej. Chcemy, aby jak najwięcej osób uzyskało status mieszkańca, ucznia, studenta i korzystało z tańszych przejazdów komunikacją miejską MZK w Toruniu Sp. z o.o. i promocjami u Partnerów Karty - poinformował Marcin Centkowski, rzecznik prasowy PMT.

Toruńska Karta Miejska dla wszystkich. Benefity, zniżki, parkowanie, bilety MZK

Co istotne - Toruńska Karta Miejska "JO" jest dla wszystkich osób pełnoletnich, które posiadają zdolność do czynności prawnych. We wtorek (11 lutego 2025 r.) władze grodu Kopernika wskazały m.in. korzyści, wynikające z posiadania takiej karty:

Kupowanie elektronicznych biletów komunikacji miejskiej

Opłacać parkowanie we wszystkich Strefach Płatnego Parkowania w Toruniu (przez parkowanie)

Korzystanie ze zniżek u Partnerów Programu

Płacenie za bilety wirtualną portmonetką

Oszczędność czasu

Dzięki Toruńskiej Karcie Miejskiej, mieszkańcy i goście zyskają dostęp do najtańszych biletów MZK i dostęp do oferty oraz rabatów i ulg, proponowanych przez partnerów karty. To m.in.:

Toruńska Orkiestra Symfoniczna

Toruńska Agenda Kulturalna

Muzeum Etnograficzne

Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu

Fundacja Przyjaciół Planetarium i Muzeum Mikołaja Kopernika

Muzeum Okręgowe w Toruniu

Jak uzyskać Toruńską Kartę Miejską?

Przedstawiciele Urzędu Miasta Torunia wyjaśnili również, jak można uzyskać kartę "JO". Jest kilka możliwości:

Portal - jo.torun.pl

Punkt Obsługi Klienta

Aplikacja JO-Toruń (wkrótce)

Na wtorkowej konferencji dowiedzieliśmy się, że będzie 17 terminali do obsługi karty, 15 tysięcy tradycyjnych kart plastikowych, 16 urządzeń kontrolerskich i 10 drukarek do personalizacji karty miejskiej. Pracownicy obsługi mieli zostać gruntownie przeszkoleni. Szczegółowe instrukcje znajdują się w wyżej wspominanych punktach i na stronie internetowej. - 370 osób założyło konto, 100 chce założyć Toruńską Kartę Miejską - powiedział nam o godzinie 12:00 prezydent Paweł Gulewski.

Co istotne - od 11 lutego można zakładać konto na portalu i składać wniosek o status mieszkańca, zakładać konta dla uczniów i studentów oraz zakodować uprawnienia do biletów specjalnych. Na przełomie lutego i marca ma zostać uruchomiona aplikacja na Android oraz iOS.

Jakie ceny biletów w ramach Toruńskiej Karty Miejskiej?

Władze Torunia poinformowały ponadto, że 1 marca będą działały bilety elektroniczne, zakupione w ramach Karty ze statusem mieszkańca i innych. W marcu mieszkańcy zyskają również możliwość płacenia za parkingi. 1 kwietnia ma zostać wprowadzony nowy cennik. Nowe stawki prezentujemy poniżej! Najważniejsze to:

4,20 zł za bilet jednoprzejazdowy / 60-minutowy - Karta Miejska ze statusem Mieszkańca

4,60 zł Karta Miejska, bilet elektroniczny i mobilny

5 zł - bilet papierowy

46 zł - bilet tygodniowy normalny ze statusem Mieszkańca, 47 za bilety elektroniczne z Kartą

Bilety ulgowe kosztują 50% stawki normalnej. Więcej informacji wkrótce!