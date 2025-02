Likwidują bilety komunikacji miejskiej, inne przejdą rewolucję cenową. Znamy szczegóły

Spis treści

Toruńska Karta Miejska JO zmieni życie grodu Kopernika

We wtorek (11 lutego 2025 r.) przekazywaliśmy informacje o uruchomieniu systemu Toruńskiej Karty Miejskiej JO. - Zachęcamy wszystkich, by jak najszybciej logować się do portalu, pozyskiwać Status Mieszkańca, który uprawnia do bardzo dużego komponentu zniżek - apelował prezydent Paweł Gulewski.

Gospodarz grodu Kopernika zwrócił uwagę na planowane zmiany cen biletów, które miały wejść w życie od 1 marca, ale tak się nie stanie. - Odsunąłem w czasie obowiązywanie cennika, który był dedykowany wejściu w życie pełnych funkcjonalności karty miejskiej. Przez co najmniej miesiąc będziemy się posługiwać się dotychczasowym cennikiem, a dopiero po analizie tego, ile osób nabędzie Status Mieszkańca, podejmiemy decyzję, czy to zarządzenie o docelowych stawkach wejdzie w życie 1 kwietnia - powiedział Gulewski. Proponowane stawki znajdziecie w naszej galerii ze zdjęciami.

Bilety MZK w Toruniu do likwidacji

Z tabeli, którą udostępniliśmy w galerii wynika, że 1 marca zostaną zlikwidowane karnety 8-przejazdowe MZK w Toruniu. Władze miasta Torunia mają w związku z tym propozycję dla mieszkańców.

Chodzi tu zarówno o bilety normalne, jak i ulgowe. Będzie można je wymienić za dopłatą na bilety czasowe, 60-minutowe. Do tego zachęcamy wszystkich, którzy będą posiadali takie bilety po 1 marca 2025 roku. To samo będzie dotyczyło biletów miesięcznych i długookresowych - powiedział nam Marcin Kowallek, Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej.

Przypomnijmy - 1 kwietnia ma zostać wprowadzony nowy cennik (bilety ulgowe 50% stawki). Nowe stawki powinny wejść w życie za kilkadziesiąt dni. Najważniejsze to:

4,20 zł za bilet jednoprzejazdowy / 60-minutowy - Karta Miejska ze statusem Mieszkańca

4,60 zł Karta Miejska, bilet elektroniczny i mobilny

5 zł - bilet papierowy

46 zł - bilet tygodniowy normalny ze statusem Mieszkańca, 47 za bilety elektroniczne z Kartą

Więcej szczegółów znajdziecie w galerii ze zdjęciami, którą przekazujemy wyżej. Do tematu Toruńskiej Karty Miejskiej JO wrócimy w toruńskim oddziale "Super Expressu".

