Wielcy sportowcy nagrodzeni nagrodzeni podczas uroczystego balu w Toruniu. Mamy zdjęcia

Kuracjusze będą zachwyceni! Do kultowego uzdrowiska pojedzie pociąg!

To wielki krok dla rozwoju!

Temperatura spadnie do nawet -8°C, a to nie wszystko [Prognoza IMGW na 8.02.2025]

Spis treści

XV Bal Sportowca w Toruniu

W styczniu przekazywaliśmy naszym czytelnikom relację z pięknego Marszałkowskiego Balu Dobroczynnego, a drugi weekend lutego przyniósł XV Bal Sportowca, poprzedzony XXII Plebiscytem na Sportowca Torunia 2024. Ponad 500 osób stawiło się w CKK Jordanki, a wydarzenie śledziła toruńska reporterka Maria Nowak. Drużyną roku została ekipa KS Apatora Toruń. Żużlowcy wywalczyli brązowe medale za sezon 2024 PGE Ekstraligi. Klubem roku został AZS UMK, który dostarczył m.in. medalistów olimpijskich. Prezydent Torunia Paweł Gulewski gratulował toruńskim sportowcom i podkreślał dumę z ich osiągnięć.

Ten wieczór jest hołdem dla wszystkich toruńskich zawodniczek i zawodników, trenerów, menedżerów, prezesów i właścicieli klubów - powiedział prezydent Gulewski, który wymieniał sukcesy toruńskich sportowców.

Dalszy ciąg materiału znajduje się pod galerią ze zdjęciami z imprezy!

XII Plebiscyt na Sportowca Torunia. Medalista olimpijski triumfuje

Zwycięzcą XXII Plebiscytu na Sportowca Torunia 2024 został Mirosław Ziętarski, zawodnik Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, brązowy medalista igrzysk olimpijskich w Paryżu w czwórce podwójnej. Nagrodę w imieniu nieobecnego zawodnika, który aktualnie przebywa na zgrupowaniu, odebrała żona, Paulina Ziętarska. - Jest to dla mnie wielkie wyróżnienie i motywacja do dalszej pracy - mówił Mirosław Ziętarski na specjalnie przygotowanym nagraniu. Jak wyglądała pierwsza dziesiątka we szczegółach?

2. Aneta Rygielska (Międzyszkolny Klub Sportów Walki „Pomorzanin”) - ćwierćfinalistka igrzysk olimpijskich w Paryżu w boksie w kategorii 66 kg, złota medalistka w krajowym czempionacie.

3. Jan Jurkiewicz - uczestnik igrzysk olimpijskich w Paryżu. W konkurencji floretu w turnieju indywidualnym zajął 29. miejsce, a w turnieju drużynowym szóste. Na krajowych planszach wywalczył srebrny medal w swojej broni w turnieju indywidualnym

4. Wojciech Rutkowski - złoty medalista mistrzostw Europy w hokeju pięcioosobowym. Zawodnik Pomorzanina, z reprezentacją Polski zajął czwarte miejsce w mistrzostwach świata w hokeju pięcioosobowym. Miał swój nieoceniony wkład w wywalczenie przez SHK Pomorzanin złotego medalu mistrzostw Polski w rozgrywkach halowych, a także srebra w rozgrywkach na trawie.

5. Patryk Dudek - srebrny medalista Indywidualnych Mistrzostw Polski. Miał swój nieoceniony wkład w wywalczenie przez KS Apator Toruń brązowego medalu Drużynowych Mistrzostw Polski. W sezonie 2024 uzyskał 14. średnią biegopunktową w PGE Ekstralidze - najlepszej lidze żużlowej świata.

6. Adrian Brzeziński - zawodnik MKL-u, w halowych mistrzostwach Polski wywalczył złoto w skoku w dal i srebro w biegu na 60 metrów. Natomiast na otwartych stadionach był drugi w skoku w dal, a trzeci w rywalizacji sprinterów na 100 metrów.

7. Daniel Rochna - brązowy medalista mistrzostw Europy w sprincie drużynowym. Zawodnik UKS Copernicus dwukrotnie stanął na podium mistrzostw Polski w kolarstwie torowym. Drugi był w sprincie, a trzeci w sprincie drużynowym.

8. Anna Matuszewicz - złota medalistka halowych mistrzostw Polski seniorów oraz młodzieżowców w skoku w dal. Podczas młodzieżowych mistrzostw kraju na otwartym stadionie był druga. Warto dodać, że już w 2025 r. podczas zawodów w Gorzowie wynikiem 6.61 m poprawiła swój rekord życiowy, ustanawiając nowy rekord Polski U-23.

9. Tomasz Kotowski - zawodnik klubu tenisa stołowego Energa Manekin i srebrny medalista mistrzostw Polski w grze podwójnej oraz w grze mieszanej. Zawodnik także miał swój wkład w szybki powrót swojego klubu do Lotto Superligi tenisa stołowego.

10. Patrycja Lorkowska - zawodniczka Toruńskiego Klubu Kolarskiego Pacific, była rezerwową podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu w konkurencji sprintu drużynowego. Podczas torowych mistrzostw Polski zdobyła dwa srebrne medale: w wyścigu drużynowym oraz w wyścigu punktowym.

Specjalne nagrody podczas imprezy w Toruniu

W Plebiscycie wręczono także wiele innych wyróżnień:

Młodzieżowiec 2024 roku: Zuzanna Chylińska (Toruński Klub Kolarski “Pacific”) - dwukrotna mistrzyni Polski w kolarstwie szosowym. Torunianka triumfowała zarazem w jeździe indywidualnej na czas oraz w wyścigu ze startu wspólnego i zdobyła złote medale mistrzostw kraju par i drużyn w jeździe na czas. Uzupełnieniem jej świetnego sezonu z pewnością jest wicemistrzostwo młodzieżowych mistrzostw Europy w kolarstwie torowym w wyścigu punktowym.

Młodzieżowiec 2024 roku: Kinga Stałęga (Akademicki Związek Sportowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika) - młodzieżową wicemistrzynią Europy w konkurencji dwójki bez sterniczki. Do jej sukcesów należy dopisać dwa złote i jeden srebrny medal mistrzostw Polski. Zawodniczka AZS-u UMK, mimo młodego wieku, do końca walczyła o kwalifikację na igrzyska olimpijskie w Paryżu.

Zawodnik w kategorii Masters: Henryk Wierzchowski, który w 2024 r., w wieku 92 lat, podczas Halowych Mistrzostw Europy Masters wywalczył 3 złote i 4 srebrne medale oraz kilka tytułów mistrza Polski.

Drużyna roku: Klub Sportowy Apator Toruń

Klub roku: Akademicki Związek Sportowy UMK Toruń

Trener roku: Agnieszka Robaszkiewicz (Akademicki Związek Sportowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika) - wioślarstwo

Sponsor roku: Energa S.A.

Osobowość medialna (Radio GRA): Aneta Rygielska (Międzyszkolny Klub Sportów Walki “Pomorzanin”) – boks

W 22. edycji plebiscytu wyjątkowo przyznano dwie statuetki Super Anioła. Pierwszą z nich odebrał żużlowiec Adrian Miedziński, który w 2024 r. zakończył karierę zawodnika. Wyróżnienie wręczyli dwaj prezydenci Torunia, obecny, Paweł Gulewski, oraz prezydent w latach 2002-2024 Michał Zaleski, za którego kadencji Miedziński odnosił największe sukcesy. Drugi Super Anioł powędrował do Mariusza Szumańskiego - trenera sekcji wioślarskiej Akademickiego Związku Sportowego UMK, którego wychowankami są znakomici zawodnicy, w tym mistrzowie olimpijscy: Łukasz Pawłowski, Katarzyna Zilmann i Mirosław Ziętarski.

Plebiscyt i bal to nie wszystko. Zgromadzeni mogli liczyć na więcej atrakcji - w tym m.in. na popis zumby w wykonaniu Pauliny Sielskiej. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

QUIZ. Toruń bez tajemnic. Mieszkańcy muszą znać odpowiedzi! Bez 8/10 nie pokazuj się na starówce Pytanie 1 z 10 Prezydentem Torunia jest.... (stan na 6.12.2024) Paweł Gulewski Tadeusz Rydzyk Arkadiusz Myrcha Następne pytanie