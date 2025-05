Fit Lovers od ponad dekady inspirują fanów do aktywnego trybu życia. Ich relacja, którą z powodzeniem łączyli z działalnością internetową i występami w popularnych programach telewizyjnych, uchodziła za wzór partnerstwa opartego na przyjaźni. Po ślubie, który wzięli we wrześniu 2024 roku, para skupiła się na dalszym rozwoju zawodowym oraz inwestycjach. Dlatego tym bardziej zaskoczyły fanów ostatnie, emocjonalne publikacje Pameli oraz reakcja Mateusza.

Jakiś czas temu na oficjalnym profilu Fit Lovers pojawiły się dwa zdjęcia Pameli Stefanowicz z melancholijnymi podpisami. Jedno z nich opatrzono słowami - Zachody słońca w pojedynkę to nie to samo, drugie natomiast - Żałuję, że ci nie uwierzyłam i zawiodłam. Wpisy te wywołały lawinę spekulacji wśród internautów, którzy zaczęli domyślać się kryzysu w związku pary!

Sytuację podsyciło kolejne nagranie, opublikowane przez Mateusza Janusza. W filmie influencer wprost zwrócił się do swojej partnerki, wyrażając rozczarowanie tym, że ich prywatne sprawy zostały upublicznione.

Mam wrażenie, że to poszło trochę za daleko. Pamela, nie ciągnij tego publicznie! To naprawdę powinno zostać między nami. Nie wiem, dlaczego angażujesz naszych fanów. To jest nasze życie prywatne. Jeśli już naprawdę chcesz to robić, to powiem ci jedno: czasami wystarczy powiedzieć "przepraszam", "cofam", zanim sprawisz drugiej osobie przykrość. Jutro się widzimy! - można było usłyszeć na nagraniu udostępnionym przez Mateusza w sieci.