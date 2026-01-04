Magda Gessler potwornie zatruła się winem! To był jeden łyk! "O mało nie umarłam"

Magda Gessler wróciła z nowym sezonem programu "Magda gotuje Internet" i od razu zaskoczyła widzów bardzo osobistym wyznaniem. W premierowym odcinku trzeciej serii, który został wyemitowany 4 stycznia o godz. 11:30, restauratorka gościła w swojej kuchni Dodę. Spotkanie szybko przerodziło się w szczerą rozmowę, w trakcie której padły słowa, które mogły zmrozić krew w żyłach.

Podczas wspólnego gotowania obie panie wracały wspomnieniami do smaków dzieciństwa i dzieliły się anegdotami ze swojego życia. W pewnym momencie rozmowa zeszła na temat zdrowia i kulinarnych wpadek. To właśnie wtedy Doda zapytała Magdę Gessler, czy kiedykolwiek przeżyła poważne zatrucie pokarmowe. Odpowiedź restauratorki była konkretna.

Białym winem

- przyznała.

Jak się okazało, to doświadczenie było jednym z najgorszych w jej życiu. Magda Gessler nie ukrywała, że sytuacja była naprawdę dramatyczna.

To było bardzo mało białego wina, ale miało tyle glikolu, że o mało nie umarłam

- dodała Gessler.

Szczerość restauratorki skłoniła również Dodę do osobistego wyznania. Piosenkarka przyznała, że alkohol nie służy jej organizmowi i że dziś sięga po niego bardzo rzadko.

A wiesz, że ja odkąd przestałam pić alkohol i piję tylko trzy razy w roku, to za każdym razem czuję, że muszę wzywać helikopter

- stwierdziła artystka.

Rozmowa szybko pokazała, że nowy sezon programu Magdy Gessler to nie tylko gotowanie, ale także przestrzeń do poruszania trudnych tematów i obalania mitów narosłych wokół znanych osób. Spotkanie z Dodą było pełne emocji, dystansu i zaskakujących zwierzeń, które rzadko padają przed kamerami.

Wszystko wskazuje na to, że trzecia seria "Magda gotuje Internet" przyniesie widzom wiele podobnych momentów. W kolejnych odcinkach w kuchni Magdy Gessler mają pojawić się m.in. Maryla Rodowicz, Katarzyna Warnke, Agnieszka Włodarczyk, Michał Danilczuk, Robert Koszucki, Agustin Egurrola oraz Mateusz Glen.

Nowy sezon zapowiada się więc nie tylko jako kulinarna uczta, ale także cykl bardzo szczerych rozmów, w których znane nazwiska pokazują się z zupełnie innej strony. Jeśli pierwszy odcinek jest zapowiedzią tego, co czeka widzów dalej, emocji z pewnością nie zabraknie.

