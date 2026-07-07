Szok! Wieżowiec na Manhattanie grozi zawaleniem. Wielka ewakuacja w Nowym Jorku

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2026-07-07 20:43

Duża akcja służb w centrum Nowego Jorku. Z powodu zagrożenia zawaleniem jednego z wieżowców ewakuowano okoliczne budynki, w tym szkołę, do której uczęszcza około 400 dzieci. Powodem są uszkodzenia konstrukcji wykryte podczas przebudowy biurowca na apartamentowiec. Władze podkreślają, że sytuacja jest poważna.

Gęsta zabudowa wieżowców na Manhattanie o zmroku. O ewakuacji budynków w Nowym Jorku przeczytasz na SE.
Autor: Pexels.com
W związku z ryzykiem zawalenia się jednego z wieżowców na Manhattanie w Nowym Jorku we wtorek ewakuowano okoliczne budynki
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Alarm na Manhattanie. Ewakuowano budynki z powodu zagrożenia zawaleniem wieżowca

Wielka ewakuacja na Manhattanie w Nowym Jork! Mieszkańcy i pracownicy musieli uciekać z kilku budynków z powodu zagrożenia zawaleniem jednego z wieżowców. Decyzję podjęto po wykryciu poważnych problemów z konstrukcją budynku, który przechodzi obecnie przebudowę. Chodzi o dawny biurowiec, który ma zostać przekształcony w apartamentowiec. Podczas prowadzonych prac zauważono zdeformowane słupy konstrukcyjne. To właśnie one wzbudziły obawy o bezpieczeństwo całego obiektu. Według nowojorskiej straży pożarnej doszło do zawalenia się części kondygnacji pomiędzy 21. a 26. piętrem budynku. Służby natychmiast zdecydowały o ewakuacji osób znajdujących się w sąsiednich budynkach.

Jak prawdopodobne jest zawalenie się całego budynku? Strażak rozwiewa wątpliwości

Przedstawiciel straży pożarnej wyjaśnił, że istnieje ryzyko tzw. lokalnego zawalenia. Oznacza to, że uszkodzeniu może ulec fragment konstrukcji, a nie cały wieżowiec. Jednocześnie podkreślił, że sposób zaprojektowania budynku sprawia, iż całkowite zawalenie obiektu jest obecnie mało prawdopodobne. Burmistrz Nowego Jorku Zohran Mamdani poinformował, że sytuacja pozostaje poważna. Jak zaznaczył, konstrukcja wciąż jest niestabilna, dlatego specjaliści przez cały czas obserwują budynek i sprawdzają, czy nie dochodzi do dalszych przemieszczeń. – Konstrukcja pozostaje niestabilna – przekazał burmistrz. Nie ma informacji o osobach rannych. Na miejscu cały czas pracują strażacy, inżynierowie i inspektorzy budowlani. Ich zadaniem jest ocena stanu konstrukcji i ustalenie, czy możliwe będzie zabezpieczenie budynku, czy konieczne będą dalsze działania.

Centrum Warszawy jak Nowy Jork! Kolejny wieżowiec rośnie w oczach
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NOWY JORK
KATASTROFA BUDOWLANA