Szok! Wieżowiec na Manhattanie grozi zawaleniem. Wielka ewakuacja w Nowym Jorku

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Alarm na Manhattanie. Ewakuowano budynki z powodu zagrożenia zawaleniem wieżowca

Wielka ewakuacja na Manhattanie w Nowym Jork! Mieszkańcy i pracownicy musieli uciekać z kilku budynków z powodu zagrożenia zawaleniem jednego z wieżowców. Decyzję podjęto po wykryciu poważnych problemów z konstrukcją budynku, który przechodzi obecnie przebudowę. Chodzi o dawny biurowiec, który ma zostać przekształcony w apartamentowiec. Podczas prowadzonych prac zauważono zdeformowane słupy konstrukcyjne. To właśnie one wzbudziły obawy o bezpieczeństwo całego obiektu. Według nowojorskiej straży pożarnej doszło do zawalenia się części kondygnacji pomiędzy 21. a 26. piętrem budynku. Służby natychmiast zdecydowały o ewakuacji osób znajdujących się w sąsiednich budynkach.

Jak prawdopodobne jest zawalenie się całego budynku? Strażak rozwiewa wątpliwości

Przedstawiciel straży pożarnej wyjaśnił, że istnieje ryzyko tzw. lokalnego zawalenia. Oznacza to, że uszkodzeniu może ulec fragment konstrukcji, a nie cały wieżowiec. Jednocześnie podkreślił, że sposób zaprojektowania budynku sprawia, iż całkowite zawalenie obiektu jest obecnie mało prawdopodobne. Burmistrz Nowego Jorku Zohran Mamdani poinformował, że sytuacja pozostaje poważna. Jak zaznaczył, konstrukcja wciąż jest niestabilna, dlatego specjaliści przez cały czas obserwują budynek i sprawdzają, czy nie dochodzi do dalszych przemieszczeń. – Konstrukcja pozostaje niestabilna – przekazał burmistrz. Nie ma informacji o osobach rannych. Na miejscu cały czas pracują strażacy, inżynierowie i inspektorzy budowlani. Ich zadaniem jest ocena stanu konstrukcji i ustalenie, czy możliwe będzie zabezpieczenie budynku, czy konieczne będą dalsze działania.

BREAKING: Midtown Manhattan high rise evacuated after construction workers discover buckled columns ... sagging floors and falling bricks. 42nd & 43rd streets near 2nd avenue closed as DOB assesses the danger. pic.twitter.com/294MXBdkeY— Steven Bognar (@Bogs4NY) July 7, 2026

A building in midtown Manhattan was evacuated after fire officials said two columns buckled and floors were sagging between the 21st and 26th floors. Several buildings nearby have also been evacuated over concerns of a potential collapse. CBS News' @lilialuciano has more. pic.twitter.com/mHMTiMjN8A— CBS News (@CBSNews) July 7, 2026