148 węży w piwnicy w Krakowie! "Od jednego do dwóch metrów"

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-07-07 17:44

Nowe doniesienia w sprawie szokującego odkrycia w Krakowie. Prokuratura oskarżyła mieszkańca miasta o znęcanie się nad 148 pytonami królewskimi. Zwierzęta były trzymane pojedynczo w małych pojemnikach w piwnicy bloku. Śledztwo rozpoczęło się po tym, jak na klatce schodowej znaleziono śpiącego węża. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Grozi mu do trzech lat więzienia.

Wąż z otwartym pyszczkiem na tle zielonej trawy. O sprawie 148 pytonów w piwnicy w Krakowie przeczytasz na SE.
Autor: Kuritafsheen77/ Freepik.com Pyton królewski

148 węży w pudełkach w krakowskiej piwnicy. Właściciel usłyszał zarzuty

Prokuratura Rejonowa Kraków-Prądnik Biały skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko mieszkańcowi Krakowa. Krzysztof M. odpowie za znęcanie się nad 148 wężami, które były przetrzymywane w piwnicy jednego z bloków. Jak poinformował prokurator Tomasz Waszczuk, sprawa wyszła na jaw w dość niecodziennych okolicznościach. Na klatce schodowej budynku znaleziono śpiącego węża. Na miejsce wezwano policję, która rozpoczęła sprawdzanie, skąd zwierzę mogło się wydostać. Podczas interwencji funkcjonariusze odkryli w piwnicy kolejne 147 węży. Łącznie było ich 148. Były to pytony królewskie o długości od około jednego do dwóch metrów.

Mężczyzna nie przyznał się do winy i nie zgadza się z zarzutami przedstawionymi przez śledczych

Z ustaleń śledczych wynika, że każdy z węży był trzymany osobno w niewielkim plastikowym pojemniku. Prokuratura uznała, że warunki, w jakich przebywały zwierzęta był na tyle złe, że można mówić o znęcaniu się nad nimi. W związku z tym Krzysztof M. usłyszał zarzut znęcania się nad wszystkimi 148 pytonami królewskimi. Mężczyzna nie przyznał się do winy i nie zgadza się z zarzutami przedstawionymi przez śledczych. Za znęcanie się nad zwierzętami grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności. O tym, czy oskarżony dopuścił się przestępstwa, zdecyduje teraz sąd.

To jednak może nie być koniec tej sprawy. Prokuratura prowadzi także odrębne postępowanie dotyczące możliwego handlu zwierzętami z naruszeniem przepisów Unii Europejskiej. Śledczy sprawdzają, czy węże mogły być sprzedawane lub przekazywane w sposób niezgodny z obowiązującym prawem.

Pyton królewski nie jest jadowity, ale może wystraszyć rozmiarami

Pyton królewski jest jednym z najczęściej hodowanych gatunków węży na świecie. Nie jest jadowity i zwykle osiąga od jednego do półtora metra długości, choć niektóre osobniki dorastają nawet do dwóch metrów. Mimo spokojnego usposobienia zwierzęta te wymagają odpowiednich warunków, w tym właściwej temperatury, wilgotności oraz przestrzeni do życia.

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PYTON KRÓLEWSKI
WĘŻE