Na jadące auto spadł dron! Szok w Małopolsce

Policja zwraca uwagę, że nawet niewielkie drony, ważące zaledwie kilkaset gramów, mogą stanowić zagrożenie. Ich upadek na jadący pojazd może nie tylko spowodować kosztowne uszkodzenia, ale także rozproszyć uwagę kierowcy. W skrajnych przypadkach może to doprowadzić do wypadku. Funkcjonariusze przypominają również, że osoba, która podczas lotu dronem uszkodzi cudze mienie, może ponieść odpowiedzialność cywilną za wyrządzone szkody. W niektórych sytuacjach możliwa jest także odpowiedzialność karna.

Kto może latać dronem w Polsce? Uprawnienia, nie można używać drona po alkoholu

Latanie dronem w Polsce wiąże się z określonymi obowiązkami. W przypadku większości urządzeń operator musi przejść szkolenie online, zdać egzamin i zarejestrować się w systemie Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Przed każdym lotem trzeba również sprawdzić, czy w danym miejscu można wykonywać loty, a sam start zgłosić za pomocą odpowiedniej aplikacji.

Policja przypomina też o jeszcze jednej ważnej zasadzie. Sterowanie dronem pod wpływem alkoholu jest w Polsce zabronione. Zgodnie z przepisami bezzałogowy statek powietrzny jest traktowany jak pojazd mechaniczny. Oznacza to, że operator, który lata po alkoholu, może ponieść podobne konsekwencje jak kierowca prowadzący samochód w stanie nietrzeźwości

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