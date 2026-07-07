Na jadące auto spadł dron! Szok w Małopolsce

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-07-07 16:43

Kobieta jadąca samochodem osobowym przez w Dąbrowę Tarnowską przeżyła chwile grozy, gdy nagle na maskę jej auta spadł... dron. Na szczęście niewielki. Uszkodzona została szyba i maska pojazdu. Policjanci opublikowali zdjęcie bezzałogowca i przypominają, że prawo traktuje takie zdarzenie jak kolizję drogową, za którą grożą surowe konsekwencje.

Ciemna sylwetka drona na mokrej nawierzchni ulicy w nocy. O wypadku w Małopolsce przeczytasz na SE.
Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Na pierwszym planie, centralnie, leży ciemna sylwetka drona z czterema ramionami zakończonymi śmigłami, odbijająca się w wilgotnej, ciemnoszarej nawierzchni. Droga prowadzi w głąb obrazu, gdzie po obu stronach wznoszą się jasnoszare budynki. W tle rozmazane, ciepłe światła uliczne w odcieniach pomarańczu i bieli tworzą efekt bokeh.

Policja zwraca uwagę, że nawet niewielkie drony, ważące zaledwie kilkaset gramów, mogą stanowić zagrożenie. Ich upadek na jadący pojazd może nie tylko spowodować kosztowne uszkodzenia, ale także rozproszyć uwagę kierowcy. W skrajnych przypadkach może to doprowadzić do wypadku. Funkcjonariusze przypominają również, że osoba, która podczas lotu dronem uszkodzi cudze mienie, może ponieść odpowiedzialność cywilną za wyrządzone szkody. W niektórych sytuacjach możliwa jest także odpowiedzialność karna.

Kto może latać dronem w Polsce? Uprawnienia, nie można używać drona po alkoholu

Latanie dronem w Polsce wiąże się z określonymi obowiązkami. W przypadku większości urządzeń operator musi przejść szkolenie online, zdać egzamin i zarejestrować się w systemie Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Przed każdym lotem trzeba również sprawdzić, czy w danym miejscu można wykonywać loty, a sam start zgłosić za pomocą odpowiedniej aplikacji.

Policja przypomina też o jeszcze jednej ważnej zasadzie. Sterowanie dronem pod wpływem alkoholu jest w Polsce zabronione. Zgodnie z przepisami bezzałogowy statek powietrzny jest traktowany jak pojazd mechaniczny. Oznacza to, że operator, który lata po alkoholu, może ponieść podobne konsekwencje jak kierowca prowadzący samochód w stanie nietrzeźwości 

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DRON
DĄBROWA TARNOWSKA