Matura 2026 unieważniona. Niepokojące informacje CKE. Co się stało?

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-07-07 8:56

Matura 2026 unieważniona - kto będzie miał problem? W środę (8 lipca), tysiące maturzystów poznają wyniki tegorocznych egzaminów dojrzałości. Tuż przed ich ogłoszeniem Centralna Komisja Egzaminacyjna przekazała informacje, które dla części zdających mogą oznaczać wyjątkowo przykrą niespodziankę.

Uczniowie piszący maturę w sali gimnastycznej. O unieważnionych egzaminach przez CKE przeczytasz na SE.
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Matura 2026 unieważniona. Komunikat CKE. Sprawdź szczegóły

Matura 2026. Środa, 8 lipca, to ważny dzień dla tegorocznych maturzystów. Właśnie wtedy Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje wyniki egzaminu maturalnego. Wraz z nimi znane będą także szczegółowe dane dotyczące liczby unieważnionych egzaminów.

Już przed publikacją wyników dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE) przekazał pierwsze informacje dotyczące naruszeń przepisów podczas tegorocznych matur.

Z przekazanych danych wynika, że:

  • 92 osoby wniosły na salę egzaminacyjną telefon komórkowy,
  • w 386 przypadkach egzamin został unieważniony z powodu stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań podczas pracy z arkuszem.

CKE przypomina, że część postępowań dotyczących unieważnienia egzaminu prowadzona jest już po zakończeniu matur, na podstawie sygnałów przekazywanych przez egzaminatorów sprawdzających prace. - W przypadku unieważnień dokonywanych po egzaminie maturalnym , na podstawie wskazań egzaminatorów sprawdzających prace, ustawa przewiduje kilkuetapową procedurę, w której zdający ma możliwość przedstawienia własnego stanowiska - przekazał dr hab. Robert Zakrzewski, dyrektor CKE.

Szczegółowe dane dotyczące wszystkich unieważnień Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje razem z wynikami egzaminów maturalnych.

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Wyniki matur 2026 już 8 lipca

Tegoroczna sesja egzaminów maturalnych rozpoczęła się na początku maja. Absolwenci szkół ponadpodstawowych przystąpili obowiązkowo do egzaminów pisemnych z języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego nowożytnego, a także do egzaminów ustnych z języka polskiego i języka obcego. Wielu zdających wybrało również przedmioty na poziomie rozszerzonym.

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Wyniki egzaminów zostaną opublikowane w środę, 8 lipca. Tego dnia maturzyści będą mogli sprawdzić swoje rezultaty w systemie ZIU oraz odebrać świadectwa dojrzałości w szkołach.

Osoby, którym nie powiedzie się z jednego obowiązkowego egzaminu, będą mogły przystąpić do egzaminu poprawkowego w sierpniu, o ile spełnią warunki określone w przepisach.

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