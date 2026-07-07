Matura 2026 unieważniona. Niepokojące informacje CKE. Co się stało?

Matura 2026 unieważniona. Komunikat CKE. Sprawdź szczegóły

Matura 2026. Środa, 8 lipca, to ważny dzień dla tegorocznych maturzystów. Właśnie wtedy Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje wyniki egzaminu maturalnego. Wraz z nimi znane będą także szczegółowe dane dotyczące liczby unieważnionych egzaminów.

Już przed publikacją wyników dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE) przekazał pierwsze informacje dotyczące naruszeń przepisów podczas tegorocznych matur.

Z przekazanych danych wynika, że:

92 osoby wniosły na salę egzaminacyjną telefon komórkowy,

w 386 przypadkach egzamin został unieważniony z powodu stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań podczas pracy z arkuszem.

CKE przypomina, że część postępowań dotyczących unieważnienia egzaminu prowadzona jest już po zakończeniu matur, na podstawie sygnałów przekazywanych przez egzaminatorów sprawdzających prace. - W przypadku unieważnień dokonywanych po egzaminie maturalnym , na podstawie wskazań egzaminatorów sprawdzających prace, ustawa przewiduje kilkuetapową procedurę, w której zdający ma możliwość przedstawienia własnego stanowiska - przekazał dr hab. Robert Zakrzewski, dyrektor CKE.

Szczegółowe dane dotyczące wszystkich unieważnień Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje razem z wynikami egzaminów maturalnych.

Wyniki matur 2026 już 8 lipca

Tegoroczna sesja egzaminów maturalnych rozpoczęła się na początku maja. Absolwenci szkół ponadpodstawowych przystąpili obowiązkowo do egzaminów pisemnych z języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego nowożytnego, a także do egzaminów ustnych z języka polskiego i języka obcego. Wielu zdających wybrało również przedmioty na poziomie rozszerzonym.

Czytaj też: Nie odebrał świadectwa, nie rozpoczął wakacji. Nie żyje 14-latek

Wyniki egzaminów zostaną opublikowane w środę, 8 lipca. Tego dnia maturzyści będą mogli sprawdzić swoje rezultaty w systemie ZIU oraz odebrać świadectwa dojrzałości w szkołach.

Osoby, którym nie powiedzie się z jednego obowiązkowego egzaminu, będą mogły przystąpić do egzaminu poprawkowego w sierpniu, o ile spełnią warunki określone w przepisach.

Świętokrzyskie. Matura 2025 w I L.O w Skarżysku-Kamiennej