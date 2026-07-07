Matura 2026 unieważniona. Niepokojące informacje CKE. Co się stało?

Matura 2026 unieważniona. Komunikat CKE. Sprawdź szczegóły
Matura 2026. Środa, 8 lipca, to ważny dzień dla tegorocznych maturzystów. Właśnie wtedy Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje wyniki egzaminu maturalnego. Wraz z nimi znane będą także szczegółowe dane dotyczące liczby unieważnionych egzaminów.
Już przed publikacją wyników dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE) przekazał pierwsze informacje dotyczące naruszeń przepisów podczas tegorocznych matur.
Z przekazanych danych wynika, że:
- 92 osoby wniosły na salę egzaminacyjną telefon komórkowy,
- w 386 przypadkach egzamin został unieważniony z powodu stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań podczas pracy z arkuszem.
CKE przypomina, że część postępowań dotyczących unieważnienia egzaminu prowadzona jest już po zakończeniu matur, na podstawie sygnałów przekazywanych przez egzaminatorów sprawdzających prace. - W przypadku unieważnień dokonywanych po egzaminie maturalnym , na podstawie wskazań egzaminatorów sprawdzających prace, ustawa przewiduje kilkuetapową procedurę, w której zdający ma możliwość przedstawienia własnego stanowiska - przekazał dr hab. Robert Zakrzewski, dyrektor CKE.
Szczegółowe dane dotyczące wszystkich unieważnień Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje razem z wynikami egzaminów maturalnych.
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Wyniki matur 2026 już 8 lipca
Tegoroczna sesja egzaminów maturalnych rozpoczęła się na początku maja. Absolwenci szkół ponadpodstawowych przystąpili obowiązkowo do egzaminów pisemnych z języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego nowożytnego, a także do egzaminów ustnych z języka polskiego i języka obcego. Wielu zdających wybrało również przedmioty na poziomie rozszerzonym.
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Wyniki egzaminów zostaną opublikowane w środę, 8 lipca. Tego dnia maturzyści będą mogli sprawdzić swoje rezultaty w systemie ZIU oraz odebrać świadectwa dojrzałości w szkołach.
Osoby, którym nie powiedzie się z jednego obowiązkowego egzaminu, będą mogły przystąpić do egzaminu poprawkowego w sierpniu, o ile spełnią warunki określone w przepisach.