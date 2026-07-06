Pojechała do córki i wnuczki, zginęła straszną śmiercią. "Zosia była wspaniałą kobietą"

Tragedia za zamkniętymi drzwiami

Nie wiadomo co wydarzyło się zamkniętymi drzwiami mieszkania w centrum miasteczka, które do roku zamieszkiwało młode małżeństwo Gabrysia G. († 27 l.) oraz jej mąż Mateusz G. († 35 l.). Wiadomo, że młodzi z radością czekali na narodziny dziecka. Jednak pierwszej nocy, po powrocie młodej mamy i małej Luizy ze szpitala doszło do niewyobrażalnej tragedii.

Zabił rodzinę i odebrał sobie życie

Cała rodzina została znaleziona martwa a śledczy nie mają już wątpliwością, że kobiety i noworodek zostali zamordowani przez Mateusza G., który na koniec odebrał sobie życie. Wygląda na to, że działał w szale, zadał najbliższym wiele ran kłutych, najprawdopodobniej nożem oraz innym ciężkim narzędziem.

"Zosia była wspaniałą kobietą"

Jak to się stało, że ze spokojnego mężczyzny zamienił się w demona, który nie oszczędził nawet kilkudniowego bezbronnego niemowlęcia? To pytanie od piątku zadają sobie najbliżsi nieżyjącej rodziny.

– Zosia był wspaniałą kobietą, zawsze można było na nią liczyć. Gdy byłam chora obiady mi przynosiła, zupełnie bezinteresownie. Swoje dzieci bardzo dobrze wychowała, byli tacy grzeczni, pobożni i dobrzy. Nie mogę zrozumieć dlaczego tak dobrych ludzi spotkała tragedia, której nie da się pojąć ludzkim rozumem – mówi przyjaciółka zamordowanej 59–latki.

Dodaje, że Zofia nigdy nie skarżyła się na zięcia, a on sam sprawiał wrażenie spokojnego i sympatycznego człowieka.

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Za zabójstwo grozi dożywocie. A wiesz, ile można dostać za inne przestępstwa? Pytanie 1 z 12 Jaka kara więzienia grozi za kradzież w włamaniem? od 1 roku do 3 lat od 1 roku do 5 lat od 1 roku do 10 lat Następne pytanie