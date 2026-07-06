Pojechała do córki i wnuczki, zginęła straszną śmiercią. "Zosia była wspaniałą kobietą"

Anita Leszaj
Anita Leszaj
Grzegorz Kluczyński
Konsultacja: Grzegorz Kluczyński
2026-07-06 17:31

Zofia P. († 59 l.) z Wadowic bardzo cieszyła się na narodziny pierwszej wnuczki. Sama, wraz z mężem wychowała czworo dzieci. W czwartek, na prośbę córki Gabrysi († 27 l.) pojechała do Skawiny, by pomóc młodemu małżeństwu w opiece na dzieckiem. To miał być pierwszy dzień maleńkiej Luizy w domu.

Blok w Skawinie i zaplombowane drzwi z miniaturami ofiar. O tragedii rodzinnej przeczytasz na SE.
Autor: Art Service / Super Express

Tragedia za zamkniętymi drzwiami

Nie wiadomo co wydarzyło się zamkniętymi drzwiami mieszkania w centrum miasteczka, które do roku zamieszkiwało młode małżeństwo Gabrysia G. († 27 l.) oraz jej mąż Mateusz G. († 35 l.). Wiadomo, że młodzi z radością czekali na narodziny dziecka. Jednak pierwszej nocy, po powrocie młodej mamy i małej Luizy ze szpitala doszło do niewyobrażalnej tragedii.

Zabił rodzinę i odebrał sobie życie

Cała rodzina została znaleziona martwa a śledczy nie mają już wątpliwością, że kobiety i noworodek zostali zamordowani przez Mateusza G., który na koniec odebrał sobie życie. Wygląda na to, że działał w szale, zadał najbliższym wiele ran kłutych, najprawdopodobniej nożem oraz innym ciężkim narzędziem.

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"Zosia była wspaniałą kobietą"

Jak to się stało, że ze spokojnego mężczyzny zamienił się w demona, który nie oszczędził nawet kilkudniowego bezbronnego niemowlęcia? To pytanie od piątku zadają sobie najbliżsi nieżyjącej rodziny.

– Zosia był wspaniałą kobietą, zawsze można było na nią liczyć. Gdy byłam chora obiady mi przynosiła, zupełnie bezinteresownie. Swoje dzieci bardzo dobrze wychowała, byli tacy grzeczni, pobożni i dobrzy. Nie mogę zrozumieć dlaczego tak dobrych ludzi spotkała tragedia, której nie da się pojąć ludzkim rozumem – mówi przyjaciółka zamordowanej 59–latki.

Dodaje, że Zofia nigdy nie skarżyła się na zięcia, a on sam sprawiał wrażenie spokojnego i sympatycznego człowieka.

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