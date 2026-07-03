Makabra pod Krakowem! Nieoficjalnie: 35-latek miał zabić rodzinę i odebrać sobie życie

Anna Kisiel
Anna Kisiel
Jakub Krzyżak
Radio Eska
2026-07-03 19:24

Szokujące ustalenia po tragedii w Skawinie pod Krakowem. W mieszkaniu znaleziono ciała młodego małżeństwa, ich zaledwie 8-dniowej córeczki oraz babci dziecka. Jak nieoficjalnie ustalił reporter Radia Eska, śledczy biorą pod uwagę, że 35-letni mężczyzna mógł najpierw zamordować najbliższych, a następnie odebrać sobie życie.

Do tragicznego znaleziska doszło w piątkowe popołudnie, 3 lipca, przy ulicy Niepodległości w Skawinie w województwie małopolskim. Funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie od krewnego, który od jakiegoś czasu bezskutecznie próbował nawiązać kontakt z członkami rodziny.

Jak poinformował w wywiadzie dla Radia Eska Hubert Ciepły z małopolskiej straży pożarnej, strażacy zostali wezwani do asysty przez policję.

Otrzymaliśmy zgłoszenie dotyczące konieczności otwarcia mieszkania przy ulicy Niepodległości w Skawinie. Na prośbę policji. Po wejściu do lokalu ujawniono zwłoki dwóch kobiet, dziecka oraz mężczyzny. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i umożliwieniu dostępu do mieszkania służbom prowadzącym czynności – przekazał.

Na miejscu przez wiele godzin funkcjonariusze wykonywali czynności operacyjne pod nadzorem prokuratora.

Drzwi mieszkania były zamknięte od wewnątrz. Po siłowym wejściu ujawniono ciała czterech osób – powiedziała reporterowi Radia Eska podkom. Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji.

Z informacji uzyskanych przez reportera Radia Eska, Jakuba Krzyżaka, wynika, że rodzina zajmowała ten lokal od pięciu lat, a w tym okresie nie odnotowano żadnych skarg na awantury ani interwencji policyjnych. Ujawniono również, że bliscy od pewnego czasu nie mogli nawiązać z nimi żadnego kontaktu.

Z nieoficjalnych doniesień dziennikarza Radia Eska wynika, że scena, którą zastali mundurowi, była przerażająca, ponieważ niemal całe pomieszczenie nosiło ślady krwi. Wewnątrz znajdowały się zwłoki dwóch kobiet, ośmiodniowego noworodka i mężczyzny.

Reporter Radia Eska dowiedział się również ze źródeł nieoficjalnych, że śledczy sprawdzają wersję, według której 35-latek najpierw pozbawił życia swoją rodzinę, a następnie popełnił samobójstwo. Na obecnym etapie dochodzenia prokuratura nie wydała jeszcze oficjalnego potwierdzenia tych doniesień.

Gdzie szukać pomocy w kryzysie?

Jeśli mierzysz się z trudnościami, przechodzisz kryzys emocjonalny lub masz myśli o odebraniu sobie życia, nie wahaj się szukać wsparcia u wykwalifikowanych specjalistów. Poniżej lista miejsc, gdzie uzyskasz pomoc:

  • Darmowa linia wsparcia dla dzieci i młodzieży: 116 111
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  • Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212
  • Infolinia dla osób zmagających się z żałobą i stratą: 800 108 108
  • Tumbo Pomaga - infolinia wspierająca osierocone dzieci i młodzież: 800 111 123
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W przypadku nagłego zagrożenia życia zawsze wybieraj numer alarmowy 112.

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