Cztery ciała w mieszkaniu! Wśród zmarłych zaledwie 8-dniowe dziecko

Anna Kisiel
Anna Kisiel
Radio Eska
2026-07-03 18:01

Tragiczne odkrycie w Skawinie niedaleko Krakowa. W zamkniętym mieszkaniu służby natrafiły na zwłoki czterech osób: dwóch kobiet, mężczyzny oraz noworodka. Niepokój wywołał brak kontaktu z rodziną. Trwa policyjne śledztwo pod nadzorem prokuratury.

Makabrycznego odkrycia dokonano w piątek, 3 lipca, kilkanaście minut po godzinie 15 w małopolskiej Skawinie przy ulicy Niepodległości. Informację o możliwym zagrożeniu przekazał zaniepokojony krewny, którego zaniepokoiło długie milczenie ze strony bliskich.

Z relacji Huberta Ciepłego, rzecznika małopolskiej straży pożarnej w rozmowie z Radiem Eska, wynika, że interwencja ratowników odbyła się na wniosek funkcjonariuszy policji.

Otrzymaliśmy zgłoszenie dotyczące konieczności otwarcia mieszkania przy ulicy Niepodległości w Skawinie. Na prośbę policji. Po wejściu do lokalu ujawniono zwłoki dwóch kobiet, dziecka oraz mężczyzny. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i umożliwieniu dostępu do mieszkania służbom prowadzącym czynności – przekazał.

Od dłuższego czasu trwa tam intensywna praca śledczych kierowanych przez prokuratora. Policjanci gromadzą materiał dowodowy niezbędny do wyjaśnienia przyczyn zgonu odnalezionych w lokalu osób.

Nieoficjalne informacje wskazują, że zmarli to młoda para, ich 8-dniowa córka oraz matka kobiety. Służby zawiadomił najprawdopodobniej dziadek niemowlęcia, którego zaniepokoił niespodziewany brak kontaktu.

Na tym etapie nie podano żadnych oficjalnych hipotez dotyczących tego dramatu. Kolejne komunikaty w tej sprawie będą znane dopiero po zakończeniu prac ekipy śledczej i decyzjach wydanych przez lokalną prokuraturę.

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