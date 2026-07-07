Policja złapała go przez lampy. Nie zgadniesz, jaki miał napis na koszulce

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-07-07 15:21

Nie tak to miało być! 27-latek dumnie jechał przez Myślenice swoim BMW, gdy nagle zauważyli go policjanci. Ich uwagę zwróciły nietypowe przyciemniane lampy. Takie przyciemnianie nie jest zgodne z przepisami, więc zatrzymali samochód do kontroli. Jak się okazało, kierowca miał akurat na sobie koszulkę, która nie mogła przyczynić się do zmniejszenia mandatu. To się nazywa pech!

bluza speed
Autor: Policja/ Materiały prasowe

Policjanci złapali kierowcę BMW. Okazało się, że ma na sobie koszulkę z napisem o grupie Speed

Gdy tego 27-latka złapali policjanci, pewnie pomyślał, że jest ubrany niestosownie do okazji. A może niczego nie żałował? Jak piszą policjanci z Myślenic na swojej stronie internetowej, 3 lipca około godziny 17. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach podczas patrolu zauważyli BMW z mocno przyciemnionymi przednimi szybami i lampami oklejonymi folią. Mundurowi podejrzewali, że takie przeróbki mogą być niezgodne z przepisami, więc zatrzymali pojazd do kontroli. Za kierownicą siedział 27-latek w koszulce z napisem "P... grupę Speed". Grupa Speed to policyjna grupa specjalizująca się w ściganiu tych, którzy jadą za szybko i wlepianiu im mandatów.

Niejeden kłopot ze zmodyfikowanym BMW. Okazało się, ze nie wszystko było przepisowe

Podczas sprawdzania auta policjanci wykryli kilka nieprawidłowości. Zbyt duży okazał się hałas, auto miało zmodyfikowany układ wydechowy, a folia na przednich szybach i lampach nie spełniała wymagań określonych w przepisach. Policjanci zatrzymali dowód rejestracyjny pojazdu, a kierowca został ukarany mandatem w wysokości aż 2000 zł. Jeszcze podczas kontroli 27-latek zdjął z przednich szyb folię, która była niezgodna z przepisami. Przy tej okazji myślenicka policja przypomina, że każda modyfikacja samochodu musi być zgodna z obowiązującym prawem. Dotyczy to zarówno przyciemniania szyb, jak i zmian w układzie wydechowym czy innych elementach pojazdu.

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Szybka jazda skończyła się wysokim mandatem. Grupa SPEED w akcji
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