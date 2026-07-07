Książulo ostro odpowiada Tomaszowi Hajcie. Nazwał byłego piłkarza "chrząstką w kebabie"

Wydawać by się mogło, że głośny konflikt między youtuberem a zarządem Hotelu Gołębiewski w Pobierowie jest już definitywnie zakończony. Szymon, który narzekał na brudną wodę i niedziałającą klimatyzację podczas gigantycznych upałów, otrzymał od obiektu oficjalne przeprosiny, po czym wyszedł na jaw fakt, że najpierw trafił na czarną listę gości, a następnie błyskawicznie z niej zniknął. Do niespodziewanego komentowania całej sytuacji włączyli się między innymi Kuba Wojewódzki oraz Tomasz Hajto. Były piłkarz opublikował w mediach społecznościowych materiał wideo, w którym bezlitośnie uderzył w internetowego twórcę, a choć nagranie ostatecznie zniknęło z jego profilu, czujni internauci błyskawicznie je zachowali.

Przyszła mi taka refleksja dzisiaj. Jakiś nobody, Książulo, fachowiec, znawca, po studiach w szkole kulinarnej, wygrał też "Hell's Kitchen", zwiedził cały świat, pojechał do Hotelu Gołębiewski w Pobierowie, w którym stwierdził, że skrytykuje wszystko jako ten największy znawca hoteli, jedzenia. Przyznaje on też gwiazdki Michelin, tylko zapomniał o jednym: że jak do takiego hotelu się wchodzi, to żeby klimatyzacja działała, to trzeba włożyć klucz przy drzwiach, zamknąć drzwi i też zamknąć okno, wtedy ona dopiero zaczyna działać. To taki żart, a naprawdę - w tak wielkich hotelach zawsze wydarzy się jakaś rzecz - mówił na usuniętym nagraniu.

Tomasz Hajto ostro ocenia zachowanie Książula

Były reprezentant Polski posunął się w swoich osądach na tyle daleko, że nazwał popularnego recenzenta kulinarnego mianem „g*wniarza”.

DODA I SMOLASTY O SINGLU NIE ŻAŁUJĘ I ZNAJOMOŚCI Z KSIĄŻULO

Najgorszy w tym wszystkim jest taki g*wniarz, nie pomyślał o tym, że to wszystko budował śp. pan Gołębiewski, który już nie żyje, który w czasie pandemii trzymał wszystkich pracowników, nikogo nie zwolnił, który daje pracę wielu tysiącom osób, który był niesamowitym, rzetelnym człowiekiem, bo go poznałem. Taki gostek pojechał i sobie stwierdził, że ten cały jego bagaż pracy, jaki włożył w to, żeby wybudować tak potężny hotel, on sobie po prostu skrytykuje i jeszcze powie, że mu zrobili zakaz. To ja ci powiem nobody, Książulo, jedną rzecz. Ja dożywotnio bym ci zrobił zakaz do tego hotelu. Za to, że tam wchodzisz, pokazujesz zdjęcia, dzięki temu zarabiasz - podsumował.

W kolejnej części swojego wystąpienia emerytowany sportowiec wysnuł oskarżenia, jakoby znany influencer promował wyłącznie te lokale, z których otrzymuje korzyści majątkowe. Sportowiec z pełnym przekonaniem zaznaczył, że osobiście zweryfikował część punktów gastronomicznych wychwalanych przez Nyczke.

Byłem też w paru lokalach, które polecasz, mówisz, że są świetne kebaby. Okazuje się, że te świetne kebaby wcale tam nie są, bo ty trochę mamony dostałeś za tę dobrą reklamę tych pseudokebabów, w których byłeś. Po drugie, jakim ty dla mnie znawcą jesteś, albo dla wielu inteligentnych ludzi, jakich mamy w Polsce? Jesteś żadnym znawcą. Jesteś zwykły nobody, bez szkoły, bez niczego. Wymyśl sobie fajny biznes, nie ma z tym problemu, rób sobie ten biznes, ale nie krytykuj czegoś, co jeden z bardzo zamożnych ludzi w Polsce zbudował, cały ten majątek, tych Hoteli Gołębiewski, bo ci klima nie działa, książę z Paryża.

W podsumowaniu wywodu Tomasz Hajto uznał, że jego obowiązkiem jest stanowcza ochrona wizerunku twórcy sieci hoteli, z którym miał niegdyś osobiście się zetknąć. Przy okazji tej deklaracji, raz jeszcze mocno zarzucił Książulowi brak rzetelności i jakiegokolwiek obiektywizmu.

Ja wierzę, że ludzie tego w ogóle nie słuchają, co ty p**przysz, bo szczerze powiem, że tego się naprawdę słuchać nie da. Tych twoich kebabów, tych steków i tego wszystkiego. W ogóle w ten twój kicz ktoś wierzy? Dla mnie to jest nieprawdopodobna rzecz, szczególnie że poznałem śp. pana Gołębiewskiego. To był naprawdę biznesmen z klasą, a ty ten cały jego biznes skrytykowałeś, bo rzekomo ci klima nie działała. Może za szybko windą jechałeś i po prostu ciśnienie ci się do góry podniosło, bo nigdy nie byłeś w tak ekskluzywnym hotelu? Tak że rób sobie swój biznes, ale oceniaj obiektywnie, a nie oceniaj za mamonę, tak? Albo przynajmniej powiedz: oni mi zapłacili, dlatego będę ich oceniał dobrze, bo przeskakujesz ze zwykłego baru z kebabem na Hotel Gołębiewski, pięciogwiazdkowy, który wygląda fenomenalnie. Widziałem zdjęcia, widziałem filmy z tego hotelu. Człowieku, ty naprawdę masz coś z deklem. Gołębiewscy nie będą ci płacić pieniędzy, żebyś o nich dobrze mówił. Oni sami się tą marką obronią. Zapamiętaj, hotel w Mikołajkach, jaki ma rodzina Gołębiewskich, jest fenomenalny. Jest świetny. Ludzie tam do dzisiaj jeżdżą i są mega zadowoleni. Tak że rusz ten tyłek, skończ pierwszą jakąś szkołę, potem oceniaj tych wielkich biznesmenów. Trzymaj się, nobody Książulo - zakończył.

Reakcja popularnego twórcy internetowego na ostre słowa piłkarza pojawiła się niemal natychmiast. Kiedy jeden z użytkowników sieci zapytał go o stanowisko w tej sprawie, Szymon bez zawahania określił swojego oponenta mianem chrząstki w kebabie.

Książulo reaguje na atak i wbija szpilę Tomaszowi Hajcie

Podczas instagramowej sesji Q&A youtuber postanowił szczerze odpowiedzieć na pytania nadsyłane przez zaangażowanych w jego działalność widzów. Jedno z zagadnień odnosiło się bezpośrednio do emocjonalnego wystąpienia Tomasza Hajty. Zaskakująco, influencer wyznał wprost, że przed wybuchem afery kompletnie nie kojarzył postaci byłego piłkarza.

Przez ten film dopiero wczoraj dowiedziałem się, kim jest ten człowiek. Zwykłym pomawiaczem szukającym atencji, chrząstką w kebabie - odpisał.

Czy doczekamy się kontynuacji tego niespodziewanego konfliktu i w internecie pojawi się wkrótce kolejna odpowiedź jednej ze stron?