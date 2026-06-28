Hotel Gołębiewski odpowiedział na film Książula. "Ubolewamy"

Maksymilian Kluziewicz
2026-06-28 15:58

To jedno z najgłośniejszych wydarzeń internetowych tego tygodnia. Znany youtuber Książulo opublikował relację z wizyty w nowym Hotelu Gołębiewski w Pobierowie, gdzie jego pobyt zamienił się w prawdziwy dramat, a nie wakacyjny relaks. Dyrekcja obiektu postanowiła zareagować na materiał twórcy, który zażądał zwrotu poniesionych kosztów.

Pobyt w nowo otwartym kompleksie pochłonął blisko 5 tysięcy złotych za jedną dobę dla trzech osób, a na miejscu twórca internetowy zastał niedziałającą klimatyzację, dopłatę rzędu 315 złotych za dostarczenie posiłków do pokoju oraz brudną wodę w wannie. Takie doświadczenia opisał Książulo, znany głównie z recenzowania lokali gastronomicznych. Jego ponadgodzinny materiał wideo opublikowany w sieci natychmiast wywołał ogromną dyskusję, osiągając wynik przeszło miliona wyświetleń w niecałe 24 godziny od premiery.

Wizyta Książula w Hotelu Gołębiewski w Pobierowie

Internetowy celebryta zaprezentował widzom pokój, za który musiał zapłacić ogromną sumę. Na miejscu okazało się, że przy panujących na zewnątrz wysokich temperaturach system chłodzenia w apartamencie był niesprawny, a próba wzięcia orzeźwiającej kąpieli zakończyła się niepowodzeniem ze względu na żółty kolor wody z kranu. Jak się później okazało, inni goście również zgłaszali obsłudze podobne problemy techniczne. W związku z piętrzącymi się niedogodnościami, Książulo i jego towarzysze postanowili przedwcześnie opuścić obiekt.

Reakcja władz Hotelu Gołębiewski na nagranie Książula

Wideo opublikowane przez youtubera spotkało się z ogromnym zainteresowaniem, co skłoniło zarządców kompleksu do wydania oficjalnego komunikatu. W wiadomości przekazanej redakcji o2.pl przedstawiciele Działu Komunikacji Gołębiewski Holding wyrazili żal z powodu zaistniałych okoliczności i ubolewali nad nieprzyjemnymi doświadczeniami swoich gości.

Ubolewamy, że pobyt Pana Szymona "Książula" i jego ekipy nie spełnił ich oczekiwań. Podczas pobytu goście zgłosili problem z temperaturą w apartamencie, mimo iż wcześniej podobna usterka nie wystąpiła. Testy klimatyzacji we wszystkich pomieszczeniach, przeprowadzone przed udostępnieniem ich gościom, nie wykazały nieprawidłowości. Niezależnie jednak od temperatury panującej na zewnątrz, niespotykanej, a wręcz rekordowej, taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. Po otrzymaniu zgłoszenia nasz zespół techniczny niezwłocznie podjął działania mające na celu przywrócenie prawidłowego działania systemu klimatyzacji. Wystąpiliśmy również do dostawcy z prośbą o wyjaśnienie możliwej przyczyny awarii, aby wyeliminować ryzyko jej powtórzenia - napisali przedstawiciele obiektu w przesłanym oświadczeniu.

Wersow i Smolasty w Radio ESKA
Książulo w czarnej koszulce z białym numerem 67 stoi przed wejściem do Hotelu Gołębiewski, którego nazwa widnieje nad jego głową. Tłem jest nowoczesny budynek hotelu z licznymi balkonami oraz parking z samochodami. Więcej o jego relacji przeczytasz na naszym portalu.
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