Artur Barciś chciał sprawdzić, czy Tusk nosi perukę! Szokujące, co nam wyznał

Fani kultowej produkcji już odliczają dni do długo wyczekiwanego powrotu na ekrany, chcą poznać jak najwięcej szczegółów zza kulis nowego "Rancza". Pomimo olbrzymiego entuzjazmu ostatnio jednak podzieliła ich wizyta Donalda Tuska na planie serialu. W rozmowie z "Super Expressem" głos zabrał Artur Barciś, zdradzając swój niezrealizowany żart.

"Ranczo" już wkrótce znowu na ekranach. Kończą się zdjęcia

Tuż przed zakończeniem prac obsada "Rancza" spotkała się z mediami. Nic dziwnego, że emocje ewidentnie buzują: premierę zaplanowano już na grudzień br. W ostatnich dniach zdjęć poznaliśmy więc nowe smaczki dotyczące realizacji reaktywowanego serialu, jednak nie mogło też zabraknąć kontrowersyjnego tematu - wizyty Donalda Tuska na planie.

Donald Tusk złożył wizytę na planie

Premier spotkał się z aktorami, wszystko relacjonując w mediach społecznościowych. Jak przyznały same gwiazdy serialu "Ranczo", cała sytuacja była dla nich sporym zaskoczeniem, ale oceniają ją jako wielkie wyróżnienie. Choć nie każdy docenia ten prestiż, głos w sprawie zabrał Artur Barciś. Aktor wcielający się w Czerepacha powiedział "Super Expressowi", że jest sympatykiem urzędującego szefa rządu.

"Był na planie, przywitał się z nami serdecznie, ze mną jak premier z premierem. Ja jestem sympatykiem Donalda Tuska, więc nie było w tym tutaj nic dziwnego'" - powiedział nam.

Artur Barciś nie zmierzwił fryzury Tuska. Teraz żałuje

Jednej rzeczy aktor jednak pożałował. Mimo chęci zrobienia drobnego psikusa Artur Barciś nie miał odwagi sprawdzić, czy Donald Tusk też nosi perukę, tak jak serialowy Arkadiusz Czerepach, który również został premierem.

Był na planie, przywitał się z nami serdecznie, ze mną jak premier z premierem. Ja jestem sympatykiem Donalda Tuska, więc nie było w tym tutaj nic dziwnego. Żałuję tylko, że nie sprawdziłem, czy ma prawdziwe włosy. Bo Czerepach nosi taką peruczkę i to miał być taki żart, ale potem mówię: "a trochę nie wypada. Przecież to prawdziwy premier" [...] To dobrze, że jest fanem serialu "Ranczo", bo to też jest serial o polityce i politykach. I można się czasami trochę nauczyć pewnych rzeczy - wyznał nam Artur Barciś.

Sonda Cieszycie się, że "Ranczo" wraca? Tak, czekałem/czekałam na to od lat! Nie, bez Kusego i Japycza nie ma to sensu Nie mam zdania

Artur Barciś na planie Rancza

Rozmawiała Julita Buczek