Syn Olbrychskiego ujawnił, do czego zmuszał go ojciec. Wyszła brutalna prawda o "Ranczu"

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-08-10 11:57

Daniel Olbrychski już niebawem pojawi się w kultowym "Ranczu", a jego udział w produkcji od początku wzbudza ogromne zainteresowanie. Teraz o kulisach tej decyzji opowiedział jego syn, Rafał Olbrychski. W rozmowie z "Super Expressem" aktor i muzyk zdradził, że jego ojciec jest wielkim fanem serialu i przez lata miał oglądać go niemal nałogowo. Co więcej, regularnie namawiał syna, by również śledził losy mieszkańców Wilkowyj. Padły zaskakujące słowa!

Daniel Olbrychski pokochał "Ranczo" do szaleństwa. Syn ujawnił jego sekret

Informacja o powrocie "Rancza" zelektryzowała fanów kultowej produkcji. Serial przez lata zdobył ogromną popularność, a widzowie z sentymentem wracają do bohaterów oraz ich historii. Nic więc dziwnego, że pojawienie się w obsadzie tak uznanego aktora jak Daniel Olbrychski wywołało ogromne emocje. Okazuje się jednak, że dla aktora udział w "Ranczu" nie jest przypadkowym epizodem. Jak zdradził jego syn Rafał, jego tata od dawna był wielkim fanem serialu. Co więcej, jego zainteresowanie produkcją było tak duże, że potrafił oglądać ją w kółko.

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Syn Olbrychskiego ujawnił jego wielką słabość. "Oglądał wieczór w wieczór"

Rafał Olbrychski w rozmowie z "Super Expressem" nie miał wątpliwości, że udział jego ojca w "Ranczu" jest dla niego czymś wyjątkowym. Jak zdradził, Daniel Olbrychski od lat uwielbia ten serial i doskonale zna jego klimat.

Tata jest od lat fanem, kompletnym fanem tego serialu, zmuszał mnie do oglądania - wyznał nam Rafał Olbrychski.

Jak się okazuje, Daniel Olbrychski miał szczególnie mocną słabość do "Rancza". Jego syn przyznał, że aktor potrafił obejrzeć cały serial, a następnie... wrócić do pierwszego odcinka i rozpocząć seans od początku.

Ja bym nie oglądał całego serialu od początku do końca, po czym zaczynał znowu od pierwszego odcinka. On to tak oglądał wieczór w wieczór - zdradził Rafał.

Na tym jednak nie koniec. Daniel Olbrychski miał być również fanem innego popularnego polskiego serialu.

I jeszcze "Ojca Mateusza" też trochę - dodał jego syn.

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Zdaniem Rafała właśnie dlatego występ ojca w "Ranczu" jest tak naturalnym połączeniem. Nie chodzi bowiem wyłącznie o prestiż, nazwisko czy kolejną rolę. Daniel Olbrychski po prostu od dawna miał darzyć produkcję ogromną sympatią.

Myślę, że to jest organicznie naturalne dla niego i też jest to dla niego wielka przyjemność, że się w tym znalazł. Nie dlatego za nazwisko, za osiągnięcia, za nagrody, tylko dlatego, że bardzo kochał ten serial, ten rodzaj gry, aktorów - powiedział Rafał.

Syn aktora zdradził również, że jego tata potrafił z dużym zaangażowaniem komentować poszczególne postacie i zwracać uwagę na szczegóły, które umykały innym widzom.

Opowiadał mi: "Zobacz, a ta dziewczyna jest taka młoda, ale ona jest świetna". Widziałem, jak bardzo uwielbiał tę formułę - wspominał Rafał.

Rafał Olbrychski ma więc nadzieję, że kiedy jego ojciec pojawi się w serialu, widzowie szybko przekonają się do jego udziału.

Mam nadzieję, że jak się pojawi, to wszyscy już się uspokoją i zobaczą, że to nie zaszkodzi serialowi - stwierdził na koniec rozmowy.

Rozmawiała Julita Buczek

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Aktor Daniel Olbrychski trzyma dłoń przy skroni. Obok na miniaturze Rafał Olbrychski. O kulisach Rancza przeczytasz na SE.
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