Syn Olbrychskiego ujawnił, do czego zmuszał go ojciec. Wyszła brutalna prawda o "Ranczu"

Daniel Olbrychski pokochał "Ranczo" do szaleństwa. Syn ujawnił jego sekret

Informacja o powrocie "Rancza" zelektryzowała fanów kultowej produkcji. Serial przez lata zdobył ogromną popularność, a widzowie z sentymentem wracają do bohaterów oraz ich historii. Nic więc dziwnego, że pojawienie się w obsadzie tak uznanego aktora jak Daniel Olbrychski wywołało ogromne emocje. Okazuje się jednak, że dla aktora udział w "Ranczu" nie jest przypadkowym epizodem. Jak zdradził jego syn Rafał, jego tata od dawna był wielkim fanem serialu. Co więcej, jego zainteresowanie produkcją było tak duże, że potrafił oglądać ją w kółko.

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Syn Olbrychskiego ujawnił jego wielką słabość. "Oglądał wieczór w wieczór"

Rafał Olbrychski w rozmowie z "Super Expressem" nie miał wątpliwości, że udział jego ojca w "Ranczu" jest dla niego czymś wyjątkowym. Jak zdradził, Daniel Olbrychski od lat uwielbia ten serial i doskonale zna jego klimat.

Tata jest od lat fanem, kompletnym fanem tego serialu, zmuszał mnie do oglądania - wyznał nam Rafał Olbrychski.

Jak się okazuje, Daniel Olbrychski miał szczególnie mocną słabość do "Rancza". Jego syn przyznał, że aktor potrafił obejrzeć cały serial, a następnie... wrócić do pierwszego odcinka i rozpocząć seans od początku.

Ja bym nie oglądał całego serialu od początku do końca, po czym zaczynał znowu od pierwszego odcinka. On to tak oglądał wieczór w wieczór - zdradził Rafał.

Na tym jednak nie koniec. Daniel Olbrychski miał być również fanem innego popularnego polskiego serialu.

I jeszcze "Ojca Mateusza" też trochę - dodał jego syn.

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Zdaniem Rafała właśnie dlatego występ ojca w "Ranczu" jest tak naturalnym połączeniem. Nie chodzi bowiem wyłącznie o prestiż, nazwisko czy kolejną rolę. Daniel Olbrychski po prostu od dawna miał darzyć produkcję ogromną sympatią.

Myślę, że to jest organicznie naturalne dla niego i też jest to dla niego wielka przyjemność, że się w tym znalazł. Nie dlatego za nazwisko, za osiągnięcia, za nagrody, tylko dlatego, że bardzo kochał ten serial, ten rodzaj gry, aktorów - powiedział Rafał.

Syn aktora zdradził również, że jego tata potrafił z dużym zaangażowaniem komentować poszczególne postacie i zwracać uwagę na szczegóły, które umykały innym widzom.

Opowiadał mi: "Zobacz, a ta dziewczyna jest taka młoda, ale ona jest świetna". Widziałem, jak bardzo uwielbiał tę formułę - wspominał Rafał.

Rafał Olbrychski ma więc nadzieję, że kiedy jego ojciec pojawi się w serialu, widzowie szybko przekonają się do jego udziału.

Mam nadzieję, że jak się pojawi, to wszyscy już się uspokoją i zobaczą, że to nie zaszkodzi serialowi - stwierdził na koniec rozmowy.

Rozmawiała Julita Buczek

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