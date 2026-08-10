Raye przyłapana z aktorem. Internauci łączą ją z tym gwiazdorem

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Związki osób z pierwszych stron gazet zawsze wywołują zainteresowanie, szczególnie gdy łączą gwiazdy z obu stron oceanu. Wystarczy wspomnieć o takich parach jak Zendaya i Tom Holland, Paul Bettany i Jennifer Connelly, czy też książę Harry i Meghan Markle. Amerykańsko-brytyjskich związków w show-biznesie jest całkiem sporo. Niewykluczone, że właśnie jesteśmy świadkami narodzin kolejnego takiego duetu. Prasa donosi, że niedawno widziano Raye w towarzystwie amerykańskiego aktora uhonorowanego nagrodą Amerykańskiej Akademii Filmowej. Oto, co wiemy.
Raye z wielkimi sukcesami muzycznymi
Piosenkarka z Wielkiej Brytanii w branży działa już od kilkunastu lat, jednak dopiero niedawno zdobyła prawdziwy rozgłos na całym świecie. Urodzona w 1997 roku wokalistka tworzyła piosenki z Charli XCX, Little Mix, a także wspierała jako autorka Beyonce. Przełomem w jej karierze solowej był rok 2023. To właśnie wtedy Raye wydała płytę „My 21st Century Blues”, która podbiła listy przebojów. Ogromną popularność w sieci zdobył utwór „Escapism”.
W 2025 roku coraz popularniejsza artystka zdobyła trzy nominacje do prestiżowych statuetek Grammy. Mogła zaprezentować się na scenie podczas ceremonii ich wręczenia, a później zaśpiewała również w trakcie gali oscarowej. Podczas legendarnego Glastonbury wykonała premierowo utwór „Where is my husband!”. Z kolei w 2026 roku artystka odebrała specjalną nagrodę Grammy, a po wyruszeniu w wielkie tournée opublikowała kolejny krążek, zatytułowany „This Music May Contain Hope”.
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