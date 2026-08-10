Raye przyłapana z aktorem. Internauci łączą ją z tym gwiazdorem

Związki osób z pierwszych stron gazet zawsze wywołują zainteresowanie, szczególnie gdy łączą gwiazdy z obu stron oceanu. Wystarczy wspomnieć o takich parach jak Zendaya i Tom Holland, Paul Bettany i Jennifer Connelly, czy też książę Harry i Meghan Markle. Amerykańsko-brytyjskich związków w show-biznesie jest całkiem sporo. Niewykluczone, że właśnie jesteśmy świadkami narodzin kolejnego takiego duetu. Prasa donosi, że niedawno widziano Raye w towarzystwie amerykańskiego aktora uhonorowanego nagrodą Amerykańskiej Akademii Filmowej. Oto, co wiemy.

Raye z wielkimi sukcesami muzycznymi

Piosenkarka z Wielkiej Brytanii w branży działa już od kilkunastu lat, jednak dopiero niedawno zdobyła prawdziwy rozgłos na całym świecie. Urodzona w 1997 roku wokalistka tworzyła piosenki z Charli XCX, Little Mix, a także wspierała jako autorka Beyonce. Przełomem w jej karierze solowej był rok 2023. To właśnie wtedy Raye wydała płytę „My 21st Century Blues”, która podbiła listy przebojów. Ogromną popularność w sieci zdobył utwór „Escapism”.

W 2025 roku coraz popularniejsza artystka zdobyła trzy nominacje do prestiżowych statuetek Grammy. Mogła zaprezentować się na scenie podczas ceremonii ich wręczenia, a później zaśpiewała również w trakcie gali oscarowej. Podczas legendarnego Glastonbury wykonała premierowo utwór „Where is my husband!”. Z kolei w 2026 roku artystka odebrała specjalną nagrodę Grammy, a po wyruszeniu w wielkie tournée opublikowała kolejny krążek, zatytułowany „This Music May Contain Hope”.

10

Znalazła męża? Gwiazdę przyłapano na randce ze starszym aktorem

Od momentu wydania singla „Where is my husband!” sympatycy wokalistki zastanawiali się, kto mógłby zostać tytułowym mężem. Pogłosek o życiu uczuciowym Raye nie brakowało, aż na jaw wyszło, że w ubiegły piątek piosenkarka spędzała czas w parku rozrywki Six Flags Magic Mountain w Los Angeles w towarzystwie popularnego aktora. Mowa o Michaelu B. Jordanie, który jest od niej starszy o dekadę. Przystojny gwiazdor to laureat Oscara za pierwszoplanową rolę w produkcji „Grzesznicy”. Według doniesień oboje świetnie się bawili, a ich wspólna fotografia szybko stała się hitem sieci. Potem do sieci przedostały się również zdjęcia, jak para całuje się w wagoniku roller coastera! Szkopuł w tym, że prawdopodobnie wygenerowane przez AI...

TYLKO U NAS: Tomasz Ciachorowski uciekł do Włoch. Tam odnalazł sposób na spokój

Gwiazdor urodzony w 1987 roku swoją karierę zaczynał jako model. Dziś nadal bardzo często pojawia się na okładkach popularnych pism, a magazyn „People” przyznał mu tytuł „najseksowniejszego mężczyzny świata”. Z kim artysta spotykał się wcześniej? Oficjalnie jego partnerką była Lori Harvey. Plotkowano również o jego relacjach z Kiki Layne oraz Kendall Jenner. Portal „TMZ” próbował skontaktować się w sprawie pogłosek o romansie zarówno z Jordanem, jak i Raye, jednak nie otrzymał komentarza z żadnej ze stron.

New images have surfaced of Michael B. Jordan and RAYE kissing. pic.twitter.com/0WuIiPhhp6— Hoops Crave (@HoopsCrave) August 9, 2026

Sonda Czy zdarzyła ci się nieudana randka? Tak Nie Nie pamiętam