Maja Todd poleciała na zgrupowanie Miss World 2026. Polka walczy o tytuł w Wietnamie

Maja Todd dołączyła już do zgrupowania przygotowującego do Miss World 2026. Przed uczestniczką kilka tygodni intensywnych działań w Wietnamie, podczas których zademonstruje swoją urodę, pasje, intelekt i działalność społeczną. Polka powalczy o koronę, ubierając kreacje stworzone przez markę Destiny by Nina Szymańska i angażując się w promocję projektów charytatywnych.

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Kim jest Maja Todd?

Maja Todd to rodowita katowiczanka, bardzo zżyta ze swoim miastem. Dorastanie w domu dwunarodowym pozwoliło jej zdobyć umiejętność patrzenia na świat z różnych perspektyw i otwartość na inne kultury. Reprezentantka Polski zna biegle kilka języków i łatwo nawiązuje kontakty. Ukończyła III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Katowicach, a aktualnie studiuje Global Business w warszawskiej Szkole Głównej Handlowej. Połączenie międzynarodowej wiedzy z regionalnymi korzeniami ułatwia jej angażowanie się w istotne sprawy społeczne.

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"Moving with Maja" – misja z serca dla seniorów

Wśród aktywności charytatywnych Mai na szczególną uwagę zasługuje projekt "Moving with Maja", stworzony wspólnie z Fundacją "Piękno z MISSją". Pomysł narodził się dzięki jej własnym doświadczeniom z dziadkami oraz zaangażowaniu w obozy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Zwracając uwagę na samotność osób starszych, kandydatka motywuje seniorów do ćwiczeń fizycznych i spędzania czasu w grupie. Działania te pokazują, że wiek to tylko liczba i nie musi stanowić przeszkody w aktywnym życiu.

Maja Todd ma na swoim koncie znacznie więcej inicjatyw społecznych. Śpiewała podczas wydarzeń charytatywnych na rzecz rozbudowy kliniki chirurgii dziecięcej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Udzielała się w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, wspierała schronisko dla zwierząt i propagowała profilaktykę raka piersi w ramach akcji "Dotykam=Wygrywam". Dla polskiej kandydatki idea "Beauty with a Purpose" ma rzeczywiste przełożenie na realną pomoc.

Muzyka i autorski utwór "Daydream" na scenie Miss World

Pasją Mai od zawsze pozostaje muzyka, która pozwala jej na komunikację z ludźmi i wyrażanie własnych emocji. Oprócz zdolności wokalnych polska kandydatka ma również na koncie pisanie autorskich tekstów, a jej współpracownikami na tej płaszczyźnie są Krzysztof Brzeziński oraz Fryderyk Bodzianowski. Piosenka "Daydream", będąca rezultatem tej współpracy, została premierowo wykonana w "Pytaniu na śniadanie", a podczas konkursu Miss World posłuży do występu w konkurencji talentów.

Garderoba na Miss World

W trakcie rywalizacji o koronę Miss World polska reprezentantka zaprezentuje specjalnie przygotowane stroje autorstwa Niny Szymańskiej i atelier "Destiny". Najważniejsza z kreacji to suknia finałowa, bogato zdobiona złotymi i srebrnymi aplikacjami. W zestawieniu z falbaniastą etolą stylizacja przybierze niezwykle dostojny charakter.

Kolekcja wieczorowa utrzymana jest w żywych kolorach – limonce, czerwieni oraz klasycznej bieli. Stroje podkreślą nowoczesne spojrzenie na piękno i indywidualny styl Mai. Polska uczestniczka zabrała do Wietnamu bagaże o wadze przekraczającej 100 kg, w których przewiozła również projekty od Ismeny Warszawskiej, Angeliki Józefczyk i marki Lou.

Na szczególną uwagę zasługuje prezentacja podczas Parady Narodów oraz Dances of the World. Reprezentantka Polski pokaże się w stroju ludowym użyczonym przez Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny. Ten występ będzie symbolicznym ukłonem w stronę jej rodzinnych stron i doskonałą okazją do przedstawienia międzynarodowej publiczności polskiej kultury.