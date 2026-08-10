Kuba Wojewódzki wspomina zmarłego Andrzeja Morozowskiego. "Byliśmy kolegami"

Kuba Wojewódzki żegna Andrzeja Morozowskiego

Kuba Wojewódzki, wspominając Andrzeja Morozowskiego, ujawnił nieznane dotąd szczegóły ich relacji, która miała swój początek jeszcze w czasach dzieciństwa.

On był waszym przyjacielem, jest waszym przyjacielem... natomiast ja mam ten zaszczyt, że my się znaliśmy bardzo długo, bo byliśmy chłopcami przed 1989 r., mieszkając na Placu na Rozdrożu. 1989 i symbolika rozdroża — więcej nie trzeba nic mówić - powiedział Kuba Wojewódzki na spotkaniu gwiazd TVN24 pod Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie.

ZOBACZ TAKŻE: Andrzej Morozowski nie żyje. Gwiazdy pożegnały słynnego dziennikarza

Fabijański szczerze o Stanowskim i Wojewódzkim. Z Krzysztofem połączyła go niechęć do Kuby?

Wojewódzki o relacji z Morozowskim

Choć początkowo byli tylko "kolegami z podwórka", ich przyjaźń nabrała głębszego wymiaru w niezwykłym miejscu, które odegrało kluczową rolę w historii Polski – Kawiarni Niespodzianka.

Byliśmy kolegami z podwórka, natomiast połączyła nas kawiarnia Niespodzianka — siedziba biura wyborczego Warszawskiego Komitetu Wyborczego "Solidarność", gdzie spotykaliśmy Jacka Kuronia czy Jana Lityńskiego i tam bardziej się z Andrzejem poznaliśmy, bo okazało się, że obu nam chodzi o coś więcej, niż tylko wspólne zabawy na podwórku — że mamy jedno fajne podwórko pod tytułem "Polska" i ono jest bardzo zaniedbane - opowiedział Wojewódzki.

23

Śmierć Andrzeja Morozowskiego

Andrzej Morozowski zmarł w wieku 69 lat. Informację o śmierci przekazał w mediach społecznościowych ksiądz Kazimierz Sowa. Wiadomość o jego śmierci potwierdził TVN24, w krótkim komunikacie, pokazując zdjęcie zmarłego. Przeczytał go Tomasz Sianecki. Potem nastąpiła minuta ciszy. Andrzej Morozowski przez ponad 20 lat był związany z TVN i TVN24. Widzowie kojarzyli go przede wszystkim z publicystyką polityczną oraz programem "Tak jest", w którym komentował najważniejsze wydarzenia w kraju. Zmarł z powodu choroby nowotworowej.