Miss Polski zdradziła, co dalej z jej karierą. Nie wyjedzie z kraju?

Korona to dopiero początek! Wiktoria zdradziła swoje plany

Droga do korony nie zawsze jest prosta. Za efektownymi sukniami, makijażem, sesjami zdjęciowymi i wielkimi galami stoją miesiące przygotowań, pracy nad sobą i ogromnych emocji. Wiktoria doskonale wie, ile wysiłku kosztuje udział w konkursach piękności. Zanim sięgnęła po najważniejszą koronę, przez rok pełniła funkcję Miss Polski Podlasia. Ten czas pozwolił jej nie tylko zdobyć doświadczenie, ale również przekonać rodzinę, że świat konkursów piękności to dla niej coś znacznie więcej niż tylko efektowna korona.

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Miss Polski zdradziła, co dalej z jej karierą. Nie zamierza wyjeżdżać z kraju!

Wiktoria przyznała, że na początku jej bliscy musieli oswoić się z pomysłem, że chce wkroczyć w świat konkursów piękności. Z czasem jednak zaczęli dostrzegać, ile pracy i zaangażowania wkłada w swoją działalność.

Myślę, że po roku panowania jako Miss Polski Podlasia też się przekonali do tej korony i rozumieli, na czym to polega i jaka jest moja misja w tym wszystkim. Dlatego mnie też bardzo wspierali - powiedziała w rozmowie z "Super Expressem".

Rok spędzony z koroną na głowie okazał się więc dla niej nie tylko okresem reprezentowania regionu, ale również ważnym etapem, który pozwolił jej udowodnić najbliższym, że ma konkretny plan. Wiktoria nie traktuje tytułu wyłącznie jako wyróżnienia związanego z wyglądem. Ważne jest dla niej również to, co może zrobić dzięki zdobytej popularności i możliwościom, które daje jej korona.

Teraz przed Wiktorią kolejny etap. Naturalne wydaje się pytanie, czy po doświadczeniach zdobytych w Stanach Zjednoczonych zdecyduje się na rozwój kariery za oceanem. Okazuje się jednak, że miss nie ma wątpliwości, gdzie chce budować swoją przyszłość.

Nie, kariera w Polsce. Kocham Polskę - podkreśliła stanowczo.

Wiktoria nie ukrywa, że Stany Zjednoczone były dla niej ważnym etapem życia. To właśnie tam zdobyła doświadczenia, które dziś chce wykorzystać w dalszym rozwoju. Nie zamierza jednak traktować pobytu za oceanem jako powodu do opuszczenia kraju na stałe.

Za Stany bardzo jestem wdzięczna, za ten etap mojego życia, ale czuję, że teraz należę do Polski, zawsze należałam do Polski - wyznała.

Miss chce więc połączyć doświadczenia zdobyte za granicą z możliwościami, jakie daje jej obecna pozycja w Polsce. Ma ambicję wykorzystać wiedzę i umiejętności, które zdobyła podczas pobytu w USA, i przenieść je na rodzimy grunt.

Jestem gotowa tutaj zostać i myślę, że to, czego nauczyłam się w Stanach, chciałabym przywieźć tu i działać tutaj - zapowiedziała.

Rozmawiała Julita Buczek

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