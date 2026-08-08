Miss Polski ma przystojnego brata bliźniaka. Próbuje go namówić do udziału w... konkursie piękności!

Miss Polski 2026: Wiktoria Ptak związała swoje życie z medycyną

W niedzielę, 2 sierpnia w Nowym Sączu odbył się finał konkursu Miss Polski 2026. Ceremonia emitowana była również na antenie Polsatu. Koronę najpiękniejszej Polski z rąk Oliwii Mikulskiej otrzymała Wiktoria Ptak. 28-latka urodziła się i do dziewiątego roku życia wychowywała w Polsce. Później razem z dziadkami i bratem bliźniakiem Filipem wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych, gdzie osiedlili się na Florydzie.

Nowo koronowana miss nie ukrywa, że życie w USA nie było bajką. O tym, jak wyglądało jej życie na obczyźnie opowiedziała m.in. na Instagramie. Na jednym z nagrań wspominała, jak została z bratem rozdzielona w szkole, co miało im pomóc w szybszej nauce języka angielskiego. Wiktoria Ptak opowiedziała również o dyrektorce szkoły podstawowej, która robiła wszystko, by pomóc bliźniętom z Polski odnieść sukces.

To właśnie m.in. dzięki niej ambitne rodzeństwo zaczęło odnosić sukcesy w nauce, a pod koniec lipca brat pięknej miss, Filip, został lekarzem. Wiktoria Ptak wrzuciła screen jego wpisu z Instagrama, na którym z dużą dawką humoru podziękował dawnej nauczycielce. Co ciekawe, Miss Polski 2026 również kształci się na medycznym kierunku.

W Stanach Zjednoczonych ukończyła studia licencjackie z psychologii. Równocześnie realizowała program z przedmiotów wymaganych na studiach medycznych. W między czasie pracowała jako asystentka w klinice dermatologicznej. Kilka lat temu wróciła do Polski, by być bliżej rodziców. W ojczyźnie rozpoczęła studia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

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Miss Polski 2026: Wiktoria Ptak ma przystojnego brata bliźniaka

Wiktoria Ptak gościła w sobotnim odcinku "Halo, tu Polsat". W rozmowie z Agnieszką Hyży i Pauliną Sykut-Jeżyną opowiedziała m.in. o swoich planach.

Bardzo bym chciała połączyć te dwa światy - medycyna i Miss. Myślę, że one bardzo pięknie się uzupełniają. Medycyna nauczyła mnie dyscypliny, ale też bliskości z ludźmi i takiej empatii. A korona daje mi ogromną moc, aby działać na rzecz innych - wyznała.

Za kilka tygodni Miss Polski 2026 wróci na uczelnię, by rozpocząć piąty rok studiów. W śniadaniówce Polsatu stwierdziła, że chce głośno mówić o tym, jak ważna jest profilaktyka i regularne badania. Skupia się głównie na kobietach. Swoją medyczną przyszłość chce związać z dermatologią onkologiczną.

Wiktoria Ptak zdecydowała się na inny kierunek niż jej brat, który jest gastrologiem i pracuje w Bostonie. W "Halo, tu Polska" z uśmiechem zachwalała bliźniaka.

Brat jest już lekarzem w Bostonie. Wysoki, przystojny... Mówię, że pierwszy w kolejce stał do wszystkiego - mówiła Wiktoria.

Na jej słowa od razu zareagowała Agnieszka Hyży, która zaprosiła go do konkursu mistera. Roześmiana miss przyznała, że próbuje go do tego namówić. Myślicie, że teraz to on powinien pójść w ślady siostry?

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