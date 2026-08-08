Tak będą wyglądać pary w "Tańcu z Gwiazdami"?! Iza Kuna zatańczy z ulubieńcem widzów

"Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami": Polsat gotowy na jesienną edycję
Chociaż temperatura na to nie wskazuje, to lato powoli chyli się ku końcowi. Dni stają się coraz krótsze, a w sklepach można już kupić szkolną wyprawkę. Na jesień doskonale przygotowany jest już Polsat. Kilka dni temu odbyła się uroczysta prezentacja jesiennej ramówki stacji. Na scenie zaprezentowali się m.in. wszyscy uczestnicy dziewiętnastej edycji "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami".
Na parkiecie zobaczymy Izabelę Kunę, Martę "Mandarynę" Wiśniewską, Helenę Englert, Jaspra Sołtysiewicza, Piotra "Gumę" Gumulca", Monikę Borzym, Joannę Jędrzejczyk, Krzysztofa Kwiatkowskiego, Karolinę "Kaeyrę" Baran oraz Dominika Smaruja. Polsat przedstawił również tanecznych trenerów dziewiętnastego sezonu.
Producenci "Tańca z Gwiazdami" trzymają jeszcze w tajemnicy tożsamość czwartego jurora. Od pewnego czasu mówi się, że Ewę Kasprzyk zastąpi Julia Wieniawa, która niedawno pożegnała się z "Mam Talent".
Zobacz również: Tak wyglądały kulisy rozstania Ewy Kasprzyk z "Tańcem z gwiazdami". Szokująca deklaracja ze strony Miszczaka!
"Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami": Tak wyglądają pary 19. edycji
Po odsłonięciu kart z uczestnikami i tancerzami przyszła pora na prezentację par. Polsat nie ogłosił jeszcze oficjalnie układu par, ale portal Kozaczek skontaktował się z produkcją programu. Według informacji zdobytych przez redakcję, pary dziewiętnastego sezonu "Dancing With The stars. Taniec z Gwiazdami" prezentują się następująco:
- Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka
- Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz
- Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka
- Helena Englert i Roman Osadchiy
- Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta
- Monika Borzym i Michał Kassin
- Dominik Rupiński i Estelle Francois
- Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko
- Matteo Brunetti i Izabela Skierska
- Karolina "Kaeyra" Baran i Kacper Rutka
- Dominik Smaruj i Magdalena Tarnowska
- Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz
Ten układ szczególnie ucieszył fanów Izabeli Kuny. Aktorka będzie trenować pod okiem dwukrotnego zwycięzcy tanecznego show. Michał Bartkiewicz doprowadził do zwycięstwa Anetę Zając oraz Vanessę Aleksander, a w poprzedniej edycji wszedł do finału u boku Pauliny Gałązki.
Zaprezentowane przez portal Kozaczek pary pokrywają się z tym, co można było zobaczyć na Instagramie Pauliny Sykut-Jeżyny. Prowadząca "Taniec z Gwiazdami" na Instagramie zamieściła nagranie z imprezy dla ekipy programu. Filmik zniknął już z sieci, ale można było zobaczyć część gwiazd show z tanecznymi partnerami u boku, w tym Izę Kunę z Michałem Bartkiewiczem, Matteo Brunettiego i Izabelę Skierską czy Jaspera Sołtysiewicza i Darię Sytę-Grobelną
Zobacz również: Szczuplutka Izabela Kuna wywija zgrabnymi nogami. 55-letnia aktorka pląsa niczym młódka!