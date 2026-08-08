Tak będą wyglądać pary w "Tańcu z Gwiazdami"?! Iza Kuna zatańczy z ulubieńcem widzów

"Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami": Polsat gotowy na jesienną edycję

Chociaż temperatura na to nie wskazuje, to lato powoli chyli się ku końcowi. Dni stają się coraz krótsze, a w sklepach można już kupić szkolną wyprawkę. Na jesień doskonale przygotowany jest już Polsat. Kilka dni temu odbyła się uroczysta prezentacja jesiennej ramówki stacji. Na scenie zaprezentowali się m.in. wszyscy uczestnicy dziewiętnastej edycji "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami".

Na parkiecie zobaczymy Izabelę Kunę, Martę "Mandarynę" Wiśniewską, Helenę Englert, Jaspra Sołtysiewicza, Piotra "Gumę" Gumulca", Monikę Borzym, Joannę Jędrzejczyk, Krzysztofa Kwiatkowskiego, Karolinę "Kaeyrę" Baran oraz Dominika Smaruja. Polsat przedstawił również tanecznych trenerów dziewiętnastego sezonu.

Producenci "Tańca z Gwiazdami" trzymają jeszcze w tajemnicy tożsamość czwartego jurora. Od pewnego czasu mówi się, że Ewę Kasprzyk zastąpi Julia Wieniawa, która niedawno pożegnała się z "Mam Talent".

Zobacz również: Tak wyglądały kulisy rozstania Ewy Kasprzyk z "Tańcem z gwiazdami". Szokująca deklaracja ze strony Miszczaka!

"Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami": Tak wyglądają pary 19. edycji

Po odsłonięciu kart z uczestnikami i tancerzami przyszła pora na prezentację par. Polsat nie ogłosił jeszcze oficjalnie układu par, ale portal Kozaczek skontaktował się z produkcją programu. Według informacji zdobytych przez redakcję, pary dziewiętnastego sezonu "Dancing With The stars. Taniec z Gwiazdami" prezentują się następująco:

Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka

Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz

Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka

Helena Englert i Roman Osadchiy

Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta

Monika Borzym i Michał Kassin

Dominik Rupiński i Estelle Francois

Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko

Matteo Brunetti i Izabela Skierska

Karolina "Kaeyra" Baran i Kacper Rutka

Dominik Smaruj i Magdalena Tarnowska

Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz

Ten układ szczególnie ucieszył fanów Izabeli Kuny. Aktorka będzie trenować pod okiem dwukrotnego zwycięzcy tanecznego show. Michał Bartkiewicz doprowadził do zwycięstwa Anetę Zając oraz Vanessę Aleksander, a w poprzedniej edycji wszedł do finału u boku Pauliny Gałązki.

Zaprezentowane przez portal Kozaczek pary pokrywają się z tym, co można było zobaczyć na Instagramie Pauliny Sykut-Jeżyny. Prowadząca "Taniec z Gwiazdami" na Instagramie zamieściła nagranie z imprezy dla ekipy programu. Filmik zniknął już z sieci, ale można było zobaczyć część gwiazd show z tanecznymi partnerami u boku, w tym Izę Kunę z Michałem Bartkiewiczem, Matteo Brunettiego i Izabelę Skierską czy Jaspera Sołtysiewicza i Darię Sytę-Grobelną

Zobacz również: Szczuplutka Izabela Kuna wywija zgrabnymi nogami. 55-letnia aktorka pląsa niczym młódka!

28

Quiz o Tańcu z Gwiazdami: połącz gwiazdy z ich tanecznymi partnerami Pytanie 1 z 15 Andrzej Nejman Magdalena Soszyńska Agnieszka Pomorska Kamila Kajak Następne pytanie