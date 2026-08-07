Wieniawa jurorką "Tańca z Gwiazdami"? Miszczak mówi wprost: "mamy trzy oferty". Wiadomo, kto na pewno nie dostanie tej pracy!

"Taniec z Gwiazdami" - Ewa Kasprzyk już nie jest jurorką

Ewa Kasprzyk po pięciu edycjach pożegnała się z fotelem jurorki "Tańca z Gwiazdami", a widzowie już zadają sobie jedno pytanie: kto wypełni po niej pustkę? W mediach od kilku tygodni aż huczy od nazwiska Julii Wieniawy, która ma być faworytką do zajęcia miejsca przy jurorskim stole. Odejście Kasprzyk zostało oficjalnie potwierdzone. Aktorka tłumaczyła swoją decyzję natłokiem obowiązków zawodowych oraz tym, że jurorowanie "to nie jest jej vibe", a Polsat podziękował jej za wkład w rozwój programu. Fani nie kryją jednak rozczarowania. Dla wielu to właśnie jej cięte, często odważne komentarze były atutem tanecznego show.

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Kto zastąpi Kasprzyk? Wieniawa? Wiadomo, kto na pewno nie dostanie tej pracy

Produkcja wciąż nie ogłosiła nazwiska następczyni, ale za kulisami mówi się coraz głośniej właśnie o Wieniawie. Plotki nabrały rozpędu po tym, jak gwiazda pożegnała się z rolą jurorki w "Mam talent!". Podczas konferencji ramówkowej Polsatu nie mogliśmy nie zapytać Edwarda Miszczaka, dyrektora programowego stacji, o te doniesienia.

Jeszcze nie wiemy. Jeszcze nie wiemy, czy będzie to Julia Wieniawa. Bo mamy na razie trzy oferty i dyskutujemy cały czas. Mamy jeszcze miesiąc, myślę, że to ostatnie dwa tygodnie - wyznał Miszczak w rozmowie z "Super Expressem".

I dodał, że może zostać wybrany ktoś inny niż Wieniawa, pod uwagę są brane aż trzy gwiazdy:

Tak, bo to musi zagrać parę wektorów. To jest trzy miesiące, jak mówię. Julia jest rozrywaną postacią. Myślę też, że pobyt w tym innym programie pokazał jej, co to jest taka tygodniowa cykliczność. To jest zabójstwo dla innych aktywności, bo nie może pani tak wystąpić i przyjść o 19.00, i się pomalować. Dlatego się trzeba przygotować. Dużo pracy nim się wejdzie do środka.

Miszczak spytany o kandydaturę Idy Nowakowskiej, rzucił:

Nie, Ida ma swój program. Nawet dwa, no to nie przesadzajmy.

Wiadomo więc, że 35-letnia gwiazda, którą będziemy oglądać w "Twoja twarz brzmi znajomo" i "Hitster" akurat tej pracy nie dostanie.

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