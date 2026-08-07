Anna Karczmarczyk w szczerym wyznaniu o byłym partnerze! "Śmieję się, że byłam z psychopatą"

Kim jest Anna Karczmarczyk?

Anna Karczmarczyk to polska aktorka filmowa, telewizyjna i teatralna. Szerokiej publiczności dała się poznać dzięki przełomowej roli Aleks w głośnym filmie "Galerianki" z 2009 roku. W kolejnych latach zdobyła dużą popularność występowaniem w hitowych serialach, takich jak "Na dobre i na złe", "M jak miłość" czy "Za marzenia". Jest również wykształconą aktorką - ukończyła Akademię Teatralną w Warszawie. Wykazała się wszechstronnością, zwyciężając w piątej edycji programu (część Polsatu) "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami". Prywatnie jest żoną Pascala Litwina i mamą.

Anna Karczmarczyk była w toksycznym związku. Mówi o red flagach u partnera!

Anna Karczmarczyk miała partnera psychopatę

Anna Karczmarczyk nie ukrywa, że w życiu miała pewne problemy. W rozmowie z "Super Expressem" przyznała się, iż spotykała się z toksycznym partnerem.

- Miałam taką relację z osobą, że z perspektywy czasu śmieję się, że był psychopatą. Rzeczywiście byłam w takiej relacji, w której w pewnym momencie zapomniałam o sobie, zapomniałam o tym, co lubię, czego pragnę, jaka chcę być. Cały czas próbowałam spełniać jakieś oczekiwania. Na szczęście ten związek się bardzo szybko rozpadł. Ocknęłam się, widząc pierścionek w szafie i wyszłam z mieszkania. Myślę, że ja zareagowałam dosyć szybko. Na całym świecie są miliony związków, które trwają tak ze sobą przez okres ich życia. Więc tak, jest to dosyć powszechne - powiedziała Anna.

Jak się okazało, miał on kilka "czerwonych flag", które wychodziły w trakcie relacji.

- Myślę, że w pewnym momencie, jak rzeczywiście zaczęłam czuć, że coś jest nie tak, że ja się spalam, że już nie wiem, kim jestem, wtedy zaczęły po prostu trupy wychodzić z szafy i było ich wiele. Pojawiło się wiele sprawdzających sytuacji. A pierwsza z nich była po prostu kluczem do trumny - powiedziała Anna.