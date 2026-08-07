Katarzyna Figura w olbrzymim kapeluszu i czerwonej sukience z koronką. Tak pokazała się na festiwalu!

Kasia Figura na festiwalu

Kasia Figura nie traci na popularności. Świetna aktorka ponownie znalazła się w centrum zainteresowania fanów, tym razem za sprawą swojej wizyty na Festiwalu Filmu i Sztuki BNP Paribas Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym. Aktorka pojawiła się tam jako gość specjalny pokazu dokumentu "Podróż sentymentalna", a po seansie spotkała się z publicznością oraz twórcami filmu.

Figura od dekad zachwyca nie tylko talentem, ale również niezwykłą charyzmą. Jej kariera obfituje w role, które przeszły do historii polskiego kina. Ogromną popularność przyniosły jej występy w "Pociągu do Hollywood", gdzie stworzyła niezapomnianą postać Marioli Wafelek, oraz w kultowym "Kingsajzie". Później przyszły kolejne sukcesy - "Kiler", "Ajlawju", a niedawno "Dziewczyny z Dubaju".

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Seksbomba z lat 90.

Katarzyna Figura od zawsze uchodziła za jedną z najpiękniejszych polskich aktorek. W latach 80. i 90. zyskała status symbolu seksu, a jej charakterystyczna uroda oraz ekranowa energia sprawiły, że stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy rodzimego kina. Dziś nadal zachwyca klasą i sceniczną pewnością siebie, choć robi to inaczej niż 30 lat temu. Prawdziwy styl jednak nie przemija wraz z upływem lat!

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Podczas tegorocznego festiwalu Dwa Brzegi aktorka pokazała się w stylizacji, która natychmiast przyciągnęła wzrok. Miała na sobie bordową sukienkę z ozdobami w postaci czarnej koronki. Do wdzianka dobrała dodatek, którego nie dało się nie zauważyć - kapelusz, w którym chętnie pozowała do zdjęć, był ogromny. Zresztą sami zobaczcie - TUTAJ ZNAJDZIECIE ZDJĘCIA.

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Jestem szczęśliwa! Katarzyna Figura rozwiedziona

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