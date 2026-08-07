Katarzyna Figura w olbrzymim kapeluszu i czerwonej sukience z koronką. Tak pokazała się na festiwalu!

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-08-07 8:27

Katarzyna Figura w tym roku skończyła 64 lata. Choć czas płynie, gwiazda wciąż ma styl, którego nie da się podrobić. Gdy pokazuje się na czerwonym dywanie, natychmiast wszystkie oczy kierują się właśnie na nią - i ze względu na oryginalne kreacje, i z powodu ogromnej popularności, jaką wciąż cieszy się aktorka. Na festiwalu Dwa Brzegi zaskoczyła wyjątkowo dużym kapeluszem!

Kasia Figura na festiwalu

Kasia Figura nie traci na popularności. Świetna aktorka ponownie znalazła się w centrum zainteresowania fanów, tym razem za sprawą swojej wizyty na Festiwalu Filmu i Sztuki BNP Paribas Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym. Aktorka pojawiła się tam jako gość specjalny pokazu dokumentu "Podróż sentymentalna", a po seansie spotkała się z publicznością oraz twórcami filmu.

Figura od dekad zachwyca nie tylko talentem, ale również niezwykłą charyzmą. Jej kariera obfituje w role, które przeszły do historii polskiego kina. Ogromną popularność przyniosły jej występy w "Pociągu do Hollywood", gdzie stworzyła niezapomnianą postać Marioli Wafelek, oraz w kultowym "Kingsajzie". Później przyszły kolejne sukcesy - "Kiler", "Ajlawju", a niedawno "Dziewczyny z Dubaju".

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Seksbomba z lat 90.

Katarzyna Figura od zawsze uchodziła za jedną z najpiękniejszych polskich aktorek. W latach 80. i 90. zyskała status symbolu seksu, a jej charakterystyczna uroda oraz ekranowa energia sprawiły, że stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy rodzimego kina. Dziś nadal zachwyca klasą i sceniczną pewnością siebie, choć robi to inaczej niż 30 lat temu. Prawdziwy styl jednak nie przemija wraz z upływem lat! 

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Podczas tegorocznego festiwalu Dwa Brzegi aktorka pokazała się w stylizacji, która natychmiast przyciągnęła wzrok. Miała na sobie bordową sukienkę z ozdobami w postaci czarnej koronki. Do wdzianka dobrała dodatek, którego nie dało się nie zauważyć - kapelusz, w którym chętnie pozowała do zdjęć, był ogromny. Zresztą sami zobaczcie - TUTAJ ZNAJDZIECIE ZDJĘCIA.

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KATARZYNA FIGURA
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