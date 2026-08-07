Tylko u nas! Rafał Brzozowski z żoną Heleną na niepublikowanych zdjęciach. "Nie jest ze mną dla sławy"

Rafał Brzozowski staje w obronie żony

Ślub Rafała Brzozowskiego wywołuje wiele emocji. Ceremonia interesowała m.in. dlatego, że wybranka wokalisty nie jest ze środowiska show-biznesu. Informacja o ślubie pojawiła się nagle, kiedy niektórzy nawet nie wiedzieli, że Brzozowski jest w związku! Z tego powodu pojawiły się podejrzenia, czy kobieta nie wychodzi za niego, aby zostać gwiazdą show-biznesu. Rafał zapewnił nas, że takie spekulacje nie mają nic wspólnego z prawdą.

Helena nie lubi rozgłosu i nie chce żyć w blasku fleszy. Ceni sobie normalność i nie chce być w centrum zainteresowania. Stąd chciałem ją uchronić jak najdłużej przed całym tym medialnym szumem - mówi Rafał Brzozowski "Super Expressowi".

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Zwykłe życie Rafała i Heleny

Choć o życiu uczuciowym Polska usłyszała dopiero teraz, on od dawna był w szczęśliwym związku. Wbrew pozorom wcale tego nie ukrywa! Piosenkarz pokazał nam zdjęcia z codziennego życia u boku Heleny Adwent. Można je zobaczyć w galerii.

Nigdzie się nie ukrywaliśmy. Żyliśmy normalnie, chodząc na spacery, wyjeżdżając na wakacje... - opowiada nam Rafał.

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"Chcę jak najlepiej dla mojej ukochanej żony"

Artysta dodał, że dla Heleny nagłe zainteresowanie mediów nie jest łatwym doświadczeniem.

Cały ten szum wokół ślubu jest dla niej czymś nowym. To zupełnie nowa rzeczywistość medialna, w której sam funkcjonuję od wielu lat. Myślę, że niedługo przyzwyczai się do pewnych mechanizmów w show-biznesie - wyjaśnia Brzozowski.

- Wiem, że jest ze mną nie dla korzyści czy rozgłosu, tylko dla mnie samego. Chcę jak najlepiej dla mojej ukochanej żony i zrobię wszystko, żeby czuła się szczęśliwa i spokojna, bo to z pewnością kobieta mojego życia - zapewnił nas pewny siebie muzyk.

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