Kultowy serial lat 90. Jak po 30 latach wyglądają gwiazdy "Matek, żon i kochanek"?

Fenomen lat 90. który pokochali Polacy

Choć od premiery serialu "Matki, żony i kochanki" minęło już dokładnie 30 lat, produkcja wciąż budzi ciepłe wspomnienia i sentyment. Pierwszy odcinek wyemitowano na antenie TVP1 18 lutego 1996 roku, a losy czterech przyjaciółek po szkole pielęgniarskiej z miejsca podbiły serca milionów widzów. Mimo że krytycy początkowo podchodzili do serialu z rezerwą, jego ogromna popularność sprawiła, że w 1998 roku powstała druga, równie chętnie oglądana seria.

Serial opowiadał historię czterech kobiet - Wiktorii, Hanki, Wandy i Doroty - których drogi ponownie skrzyżowały się na zjeździe klasowym po latach od ukończenia liceum medycznego. Każda z nich była na innym etapie życia, mierząc się z problemami w małżeństwie, romansami, wyzwaniami zawodowymi i rodzinnymi dylematami. To właśnie ta uniwersalna opowieść o przyjaźni, miłości i poszukiwaniu szczęścia sprawiła, że widzowie tak mocno zżyli się z bohaterkami.

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Gwiazdorska obsada, która zapadła w pamięć

Siłą napędową serialu była bez wątpienia znakomita obsada, która połączyła doświadczone gwiazdy polskiego kina z młodymi, obiecującymi talentami. W główne role wcieliły się cztery wspaniałe aktorki, tworząc niezapomniane kreacje:

Anna Romantowska jako Wiktoria Zarychta - samotna matka, która próbuje na nowo ułożyć sobie życie.

Elżbieta Zającówna jako Hanka Trzebuchowska - kobieta w trakcie rozwodu, szukająca miłości u boku młodszego mężczyzny.

Małgorzata Potocka jako Wanda Otrębowska - matka trójki dzieci, której świat wali się po zdradzie męża.

Gabriela Kownacka jako Dorota Lindner - bizneswoman, która wikła się w płomienny romans.

Na ekranie partnerowali im równie znani aktorzy, tacy jak Jan Englert w roli Jerzego, wielkiej miłości Wiktorii, Paweł Wawrzecki jako mąż Wandy czy Krzysztof Stroiński wcielający się w męża Doroty. W serialu swoje pierwsze duże kroki stawiali także Mateusz Damięcki i Anna Mucha, którzy wcielili się w dzieci głównych bohaterek. W obsadzie pojawiły się również Małgorzata Foremniak, Małgorzata Kożuchowska i Artur Żmijewski.

Jak dziś wyglądają aktorzy z serialu "Matki, żony i kochanki"? Zobacz ich wielką przemianę

Trzy dekady to szmat czasu, który odcisnął swoje piętno na wyglądzie i karierach aktorów znanych z kultowej produkcji. Dla wielu z nich role w serialu Juliusza Machulskiego stały się trampoliną do dalszej sławy, inni kontynuowali swoje aktorskie ścieżki z dala od blasku fleszy. Niektórych, jak niezapomnianej Gabrieli Kownackiej, niestety nie ma już wśród nas, ale na zawsze pozostali w pamięci widzów.

Młodziutcy wówczas Mateusz Damięcki czy Anna Mucha dorośli na naszych oczach i dziś sami są gwiazdami pierwszego formatu. A jak zmienili się pozostali członkowie obsady? Czas był dla wielu z nich niezwykle łaskawy. Zapraszamy do naszej galerii, w której zobaczycie, jak dziś wyglądają bohaterowie serialu "Matki, żony i kochanki". Niektóre metamorfozy mogą was naprawdę zaskoczyć.