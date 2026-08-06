Mandaryna reaguje na żarty z powrotu do Michała Wiśniewskiego. Wymowna reakcja gwiazdy

Nadchodząca jesień w telewizji Polsat przyniesie widzom wiele wrażeń. Jedną z czołowych postaci tej ramówki jest bez wątpienia Marta Wiśniewska, która po wielokrotnych propozycjach wreszcie zdecydowała się na udział w programie "Taniec z gwiazdami". Jej obecność w show wywołuje sporo emocji, ponieważ artystka jest wykwalifikowaną tancerką prowadzącą od wielu lat własne szkoły. Największą sensacją ostatnich dni okazał się jednak jej ponowny związek z Michałem Wiśniewskim. Byli małżonkowie postanowili dać sobie drugą szansę po ponad dwóch dekadach od głośnego rozwodu. Ta nieoczekiwana decyzja wprawiła w ogromne osłupienie nie tylko wiernych fanów, ale również ich wspólne dzieci, czyli Xaviera i Fabienne.

Skecz o powrocie Mandaryny do Michała Wiśniewskiego

Głośny powrót wokalistki do lidera Ich Troje stał się wprost idealną inspiracją dla aktorów z Kabaretu Młodzi i Moralni, którzy wystąpili podczas prezentacji jesiennej oferty programowej Polsatu. Wśród gości na widowni znajdowała się zresztą sama zainteresowana tancerka. W trakcie humorystycznego występu jeden z komików zapytany o imię swojej żony wymienił omyłkowo pseudonim Mandaryna, po czym szybko zreflektował się i stwierdził jednak, że jego wybranka to Jadzia.

Ja to mam jedną od samego początku. Ja nie muszę się jak tamten sto razy żenić, żeby się przekonać, że wszystkie takie same - wypalił, nawiązując do pięciu małżeństw lidera Ich Troje.

Jak na te bezpośrednie słowa zareagowała główna zainteresowana? W wywiadzie udzielonym reporterowi portalu Eska.pl piosenkarka w otwarty sposób opowiedziała o swoich wrażeniach po wysłuchaniu tego żartu.

Mandaryna ocenia żarty ze związku z Wiśniewskim

Obecne na miejscu wydarzenia kamery błyskawicznie zarejestrowały reakcję Marty Wiśniewskiej, która wydawała się autentycznie rozbawiona scenicznym nawiązaniem do jej ponownego związku z byłym mężem. W trakcie rozmowy z dziennikarzem serwisu ESKA.pl gwiazda wyraźnie zaznaczyła, że jej wesoła reakcja wcale nie była wymuszona na potrzeby telewizyjnej transmisji. Piosenkarka z całą stanowczością podkreśliła, że ma do siebie i otaczającej rzeczywistości ogromny dystans, a sam komediowy występ odebrała w niezwykle pozytywny sposób.

Nie, [nie był ciosem poniżej pasa]. Był zabawny, ja się uśmiałam. Myślę, że... A nawet nie myślę, wiem o tym, że jestem osobą, która ma dość spory dystans do świata, do siebie. Żarcik był zabawny - podsumowała.

Oby tak zdrowego podejścia i niezbędnego dystansu do własnej osoby nie zabrakło charyzmatycznej artystce także w trakcie nadchodzących zmagań na żywo w odcinkach "Tańca z gwiazdami"!

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