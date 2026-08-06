Gwiazdy gotowały się w kozakach na ramówce Polsatu. Czy ktoś powiedział im, że jest lato?

Mandaryna, Marcelina Zawadzka i Siostry ADiHD urządziły jesień w środku lata

Jesienna ramówka Polsatu tradycyjnie przyciągnęła największe nazwiska polskiego show-biznesu. To właśnie podczas tego wydarzenia stacja prezentuje swoje najważniejsze programy i gwiazdy, które będą pojawiać się na antenie w nadchodzących miesiącach. Jak co roku nie zabrakło błysku fleszy, efektownych kreacji i starannie dopracowanych stylizacji. Tym razem uwagę zwracało jednak coś jeszcze. Pogoda bardziej przypominała środek wakacji niż początek jesiennego sezonu telewizyjnego. Mimo upału wiele gwiazd postawiło na typowo jesienne dodatki.

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Upał? Jaki upał! Gwiazdy postawiły na kozaki i botki

Choć termometry wskazywały ponad 30 stopni Celsjusza, wiele gwiazd postanowiło konsekwentnie postawić na jesienne trendy. Na czerwonym dywanie nie brakowało wysokich kozaków, skórzanych botków i cięższego obuwia, które zwykle wyciągamy z szafy dopiero wtedy, gdy za oknem robi się znacznie chłodniej.

Na taki modowy wybór zdecydowała się między innymi Mandaryna, która swoją stylizację uzupełniła efektownymi botkami. Całość idealnie wpisywała się w klimat jesiennej ramówki i przyciągała uwagę fotoreporterów.

Jesienny charakter swojej kreacji podkreśliły również Siostry ADiHD. Dziewczyny postawiły na modne botki, udowadniając, że nawet podczas letnich upałów można zaprezentować stylizację zgodną z najnowszymi trendami na nadchodzący sezon.

Z kolei Marcelina Zawadzka również zrezygnowała z lekkich sandałów czy szpilek na rzecz bardziej zabudowanego obuwia. Jej stylizacja doskonale pokazała, że podczas telewizyjnych ramówek moda często wygrywa z wygodą, a prezentacja jesiennych kolekcji nie ogląda się na pogodę.

Takie wydarzenia od lat rządzą się własnymi zasadami. Projektanci i styliści przygotowują stylizacje z myślą o nadchodzącym sezonie, dlatego nawet gdy za oknem panuje prawdziwy skwar, na czerwonym dywanie królują kozaki, botki, skórzane dodatki i jesienne kolory. Efekt jest spektakularny, choć z pewnością wymaga od gwiazd sporego poświęcenia. Co sądzicie? Warto się tak męczyć?

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Zobacz naszą galerię: Gwiazdy w kozakach na jesiennej ramówce Polsatu

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