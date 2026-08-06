Śmiertelne zderzenie busa z ciężarówką na DK74 w Łagowie. Lądował śmigłowiec LPR

Z pierwszych ustaleń przekazanych przez służby wynika, że bus z impetem wbił się w pojazd ciężarowy. Niestety, w wyniku tego dramatycznego zderzenia jedna osoba zginęła na miejscu, a dwoje pozostałych uczestników odniosło poważne obrażenia. Ze względu na ciężki stan poszkodowanych do akcji natychmiast skierowano załogę śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz naziemne zespoły medyczne.

Ruch na drodze krajowej nr 74 został zablokowany w obu kierunkach. Kierowcy muszą przygotować się na spore problemy, gdyż paraliż komunikacyjny dotyczy odcinka Opatów – Kielce w okolicach samego Łagowa. Służby drogowe początkowo nie wyznaczyły żadnych alternatywnych objazdów.

Mundurowi oraz śledczy intensywnie pracują nad odtworzeniem dokładnego przebiegu tego makabrycznego zdarzenia. Bezpośrednie przyczyny tragedii będą szczegółowo badane w toku policyjnego postępowania. Wkrótce służby powinny opublikować zaktualizowane komunikaty z miejsca tego śmiertelnego wypadku.