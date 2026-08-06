Śmiertelne zderzenie busa z ciężarówką na DK74 w Łagowie. Lądował śmigłowiec LPR

Z pierwszych ustaleń przekazanych przez służby wynika, że bus z impetem wbił się w pojazd ciężarowy. Niestety, w wyniku tego dramatycznego zderzenia jedna osoba zginęła na miejscu, a dwoje pozostałych uczestników odniosło poważne obrażenia. Ze względu na ciężki stan poszkodowanych do akcji natychmiast skierowano załogę śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz naziemne zespoły medyczne.
Ruch na drodze krajowej nr 74 został zablokowany w obu kierunkach. Kierowcy muszą przygotować się na spore problemy, gdyż paraliż komunikacyjny dotyczy odcinka Opatów – Kielce w okolicach samego Łagowa. Służby drogowe początkowo nie wyznaczyły żadnych alternatywnych objazdów.
Mundurowi oraz śledczy intensywnie pracują nad odtworzeniem dokładnego przebiegu tego makabrycznego zdarzenia. Bezpośrednie przyczyny tragedii będą szczegółowo badane w toku policyjnego postępowania. Wkrótce służby powinny opublikować zaktualizowane komunikaty z miejsca tego śmiertelnego wypadku.
W miejscowości Łagów, na DK74 doszło do zderzenie busa z pojazdem ciężarowym - relacjonuje Małgorzata Perkowska - Kiepas ze świętokrzyskiej policji. Dziś przed godziną 15:00 na drodze krajowej nr 74 w miejscowości Łagów doszło do tragicznego w skutkach zdarzenia drogowego. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, 57-latek kierujący busem, jadąc w kierunku Łagowa, z nieustalonych dotychczas przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie zderzył się z samochodem ciężarowym marki Renault, którym kierował 36-latek. Niestety w wyniku zdarzenia śmierć na miejscu poniósł 67-letni pasażer busa. Kierujący busem oraz drugi pasażer tego pojazdu zostali przetransportowani do szpitala. Na miejscu pod nadzorem prokuratora policjanci prowadzą oględziny, wykonują czynności procesowe, które pozwolą szczegółowo wyjaśnić okoliczności oraz przyczyny tego tragicznego wypadku.