Pogoda w Kielcach: 7-9 sierpnia

Początek weekendu w Kielcach, czyli piątek 7 sierpnia, przyniesie pogodę, która może nieco skomplikować plany na popołudnie. Mimo że termometry wskażą przyjemne 25 stopni Celsjusza, to dzień upłynie pod znakiem chmur i słabych opadów deszczu. Aura nie będzie więc w pełni sprzyjać aktywnościom na zewnątrz. Warto dodać, że noc z piątku na sobotę zapowiada się jako najcieplejsza w ten weekend – temperatura nie spadnie poniżej 17°C. Wiatr będzie wiał z umiarkowaną prędkością około 3 m/s.

Słoneczny zwrot w pogodzie

Już w sobotę pogoda w Kielcach wykona zwrot o 180 stopni. Po deszczowym piątku nie będzie śladu, a nad miastem zapanuje bezchmurne niebo. To będzie idealny dzień, by nadrobić stracony czas na świeżym powietrzu. Temperatura maksymalna utrzyma się na komfortowym poziomie z piątku, osiągając około 25°C. Zmianę odczujemy jednak w nocy – będzie ona wyraźnie chłodniejsza, z temperaturą spadającą do około 15 stopni. Prędkość wiatru pozostanie bez większych zmian, wynosząc około 3 m/s.

Niedziela będzie pogodową kulminacją weekendu w Kielcach. Synoptycy zapowiadają na ten dzień jeszcze więcej słońca i wyższą temperaturę. Słupki rtęci powędrują w górę aż do 27 stopni Celsjusza, co uczyni niedzielę najcieplejszym dniem tego weekendu. Dodatkowym atutem będzie bardzo słaby wiatr, którego prędkość spadnie do zaledwie 1 m/s. Sprawi to, że odczuwalna temperatura będzie jeszcze wyższa. Warto jednak pamiętać, że poranek może być rześki – noc z niedzieli na poniedziałek będzie najchłodniejsza, a termometry pokażą około 13°C.

Jak zaplanować weekend przy takiej pogodzie?

Taka prognoza sugeruje, by plany na weekend dopasować do zmieniającej się aury. Piątkowe popołudnie, z uwagi na deszcz, może być dobrą okazją do spędzenia czasu w kinie, muzeum czy przytulnej kawiarni. Z kolei sobota i niedziela to wymarzony czas na pełne wykorzystanie uroków miasta na zewnątrz. Ciepła i słoneczna pogoda będzie idealna na długie spacery po parkach, rodzinną wycieczkę rowerową po okolicznych ścieżkach czy po prostu na leniwy odpoczynek w jednym z ogródków gastronomicznych.

Dane pogodowe: OpenWeather