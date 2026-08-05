Dramatyczna akcja w Świętokrzyskiem. Wóz strażacki OSP Czermno spłonął w pożarze zbóż

Dramat druhów z OSP Czermno. Żywioł strawił wóz i cenne wyposażenie

Początek sierpnia przyniósł gigantyczny wstrząs dla ochotników z miejscowej jednostki ratowniczej. Ludzie, których codziennością jest ratowanie dobytku innych, zostali zmuszeni do dramatycznej, lecz ostatecznie bezskutecznej batalii o ocalenie własnego wozu gaśniczego. Potężny żywioł nie oszczędził maszyny. W płomieniach przepadł nie tylko sam pojazd, ale również wysoce specjalistyczny sprzęt ratowniczy używany podczas wypadków komunikacyjnych oraz pożarów. Utrata tak cennego ekwipunku, gromadzonego z trudem przez wiele lat, stanowi dla całej załogi gigantyczny cios zarówno pod względem psychologicznym, jak i czysto materialnym.

Strażacy z OSP Czermno bez najważniejszego wozu bojowego

Zniszczenie średniego samochodu pożarniczego natychmiast obniża poziom bezpieczeństwa w całej okolicy. Tutejsza formacja ochotnicza stanowi fundament lokalnego systemu ochrony. Z uwagi na duży dystans dzielący gminę od jednostek Państwowej Straży Pożarnej oraz karetek pogotowia, wynoszący około trzydzieści kilometrów, to właśnie miejscowi ochotnicy zawsze pojawiają się jako pierwsi na miejscu tragedii. Spalenie wozu wraz ze sprzętem drastycznie redukuje gotowość bojową ekipy, odbierając jej możliwość błyskawicznego reagowania na zagrożenia pożarowe, medyczne i techniczne w okolicy.

Zbiórka na nowy sprzęt dla strażaków z Czermna. Potrzebne są ogromne środki

Dotychczasowa działalność ochotników opierała się na pomaganiu innym, a oni sami wielokrotnie wspierali rozmaite inicjatywy charytatywne. Nigdy wcześniej nie musieli wyciągać ręki po pieniądze do mieszkańców. Teraz jednak sytuacja wymusiła na nich zorganizowanie internetowej zbiórki, bez której nie zdołają odzyskać zdolności operacyjnej.

Aktualne potrzeby obejmują zakup następującego asortymentu:

ochrona osobista strażaka, w tym aparaty oddechowe oraz specjalistyczne ubrania żaroodporne chroniące przed skrajnymi temperaturami,

narzędzia do walki z ogniem: kilkadziesiąt metrów węży różnego typu, rozdzielacze, pompy, drabiny, gaśnice, kamizelki, a także zaawansowane kamery termowizyjne i podstawowe przyrządy ręczne,

kompleksowe narzędzia ratownictwa drogowego LUKAS, pełne wyposażenie medyczne PSP R1 oraz zestawy do zabezpieczania miejsc wypadków, takie jak pachołki i flary świetlne.

Wszyscy chętni mogą dołożyć swoją cegiełkę za pośrednictwem serwisu Pomagam.pl. Odpowiednia kampania jest już aktywna TUTAJ i czeka na wpłaty darczyńców.

Szanowna Społeczności. Nieśmiało publikujemy prośbę o wsparcie. Odkupienie chociażby małej części sprzętu, zwiększy możliwości udzielania przez nas pomocy. Zbiórka na celu przywrócenie w części możliwości sprzętowych bo nie jest możliwością zebranie ponad 1 miliona przez naszych druhów na zakup nowego samochodu. Straty są ogromne, a widok rozpaczliwej walki o uratowanie samochodu rozdzierał serce kolejnych druhów przybywających w celu wsparcia na miejsce zdarzenia. Wbrew niektórym komentującym, była to przegrana walka z żywiołem, a my robiliśmy wszystko, aby uratować to na co pracowaliśmy w ostatnim czasie. Nigdy nie prosiliśmy o pomoc finansową lokalnej społeczności, a wręcz niejednokrotnie wspieraliśmy działalność charytatywną. Dziś natomiast stoimy przed taką koniecznością. Dziękujemy wszystkim wspierającym. - informują strażacy z OSP KSRG Czermno.

Pożar zbóż w Czermnie. Nagłe załamanie pogody uniemożliwiło bezpieczną akcję

Przypominamy, że cały dramat rozegrał się w miniony poniedziałek tuż po godzinie trzynastej. Dyspozytor natychmiast wysłał w rejon zdarzenia pierwsze wozy, a zastęp z Czermna rozpoczął walkę z płomieniami jako pierwszy. Niestety, w momencie podawania pierwszych strumieni wody doszło do niespodziewanego i gwałtownego pogorszenia się warunków atmosferycznych, co całkowicie zmieniło przebieg akcji.

Koneccy strażacy otrzymali zgłoszenie, że w miejscowości Czermno doszło do pożaru zboża na pniu. Na miejsce zadysponowano zastępy strażackie z PSP i okoliczne OSP. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia pierwszej jednostki OSP Czermno, na skutek nagłej zmiany kierunku wiatru, spaleniu uległ samochód gaśniczy tejże jednostki – informował st. kpt. Marcin Bajur, rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach.

Straty w rolnictwie. Spłonęły łącznie cztery hektary okolicznych pól

Szybko postępująca ściana ognia wymusiła zadysponowanie posiłków z sąsiednich miejscowości. Intensywne działania gaśnicze kontynuowano aż do pełnego zduszenia płomieni i zabezpieczenia terenu. Końcowy rezultat tego pożaru to nie tylko utracony pojazd OSP, ale także rozległe zniszczenia upraw rolniczych i sąsiadujących nieużytków. Śledczy pracują obecnie nad ustaleniem dokładnej przyczyny pojawienia się ognia na polu.