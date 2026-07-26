Wypadek na DK78 w Kliszowie. Trzylatek walczył o życie, pięć osób w szpitalu

Zderzenie trzech aut. Wypadek na trasie Jędrzejów-Kije

Zwykły manewr błyskawicznie doprowadził do ogromnej tragedii. Funkcjonariusze ustalili na miejscu, że w zdarzeniu brały udział trzy auta: Seat, Peugeot i Mercedes. Kierujący Mercedesem postanowił wyprzedzić pozostałe pojazdy, jednak w tym samym momencie kobieta prowadząca Seata również rozpoczęła zmianę pasa ruchu, co zapoczątkowało nieszczęśliwą sekwencję zdarzeń.

Kierująca Seatem podjęła manewr wyprzedzania, nie upewniając się wcześniej, czy może go bezpiecznie wykonać. Gdy zorientowała się, że jej pojazd jest już wyprzedzany przez Mercedesa, gwałtownie odbiła kierownicą – relacjonuje przebieg zdarzenia mł. asp. Paula Kępińska, oficer prasowa policji w Pińczowie. Ten jeden ruch sprawił, że Seat Toledo z impetem wypadł z jezdni i uderzył w przydrożne drzewo.

Interwencja służb ratunkowych. Rozbity seat uderzył w drzewo

Osobówka z impetem uderzyła w przeszkodę, przez co pojazd został niemal doszczętnie zniszczony. Widząc powagę sytuacji i ogrom zniszczeń, na miejsce wypadku niezwłocznie wysłano sześć wozów strażackich oraz pięć zespołów ratownictwa medycznego, by błyskawicznie ratować uczestników tragicznej kolizji.

Kiedy przybyliśmy na miejsce, okazało się, że jedna z osób jest zakleszczona w środku. Strażacy musieli użyć specjalistycznych narzędzi hydraulicznych, aby wydostać ranną kobietę z wraku – mówi brygadier Marcin Żarek z pińczowskiej straży pożarnej. Pozostałe cztery osoby, które podróżowały Seatem, znajdowały się już poza pojazdem, jednak ich stan był alarmujący.

Dramatyczna reanimacja 3-latka. Śmigłowiec LPR w akcji na drodze

Najtrudniejszym etapem działań służb ratunkowych było ratowanie życia poszkodowanego chłopca. Trzylatek przestał oddychać, w związku z czym ratownicy medyczni od razu rozpoczęli masaż serca wprost na jezdni. Błyskawiczna pomoc przyniosła skutek i ustabilizowanego malucha zabrał do specjalistycznej kliniki helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Oprócz małego dziecka, niezwykle poważnych obrażeń doznała 29-latka kierująca seatem oraz jadący obok 35-letni pasażer. Ratownicy udzielili także niezbędnej pomocy 10-letniej dziewczynce oraz 18-latce, które bezpośrednio po opatrzeniu trafiły do okolicznych placówek medycznych na obserwację. Podróżujący mercedesem i peugeotem opuścili wozy o własnych siłach i nie odnieśli żadnych urazów, a zniszczeniom uległy jedynie ich auta.

Blokada DK78 w Kliszowie. Policja bada szczegóły i przyczyny wypadku

Przejazd trasą krajową w Kliszowie został całkowicie zablokowany na kilka godzin z powodu działań służb. W tym samym czasie śledczy oraz policyjny technik kryminalistyki dokładnie badali miejsce wypadku i zabezpieczali ślady na asfalcie. Mundurowi nieustannie apelują do kierowców, przypominając, że pomyłka podczas wyprzedzania potrafi w ułamku sekundy tragicznie i bezpowrotnie zmienić losy całej rodziny.