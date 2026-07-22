Nowe uzdrowisko w Świętokrzyskiem. Kazimierza Wielka rzuca wyzwanie potęgom

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-07-22 8:08

Kazimierza Wielka w województwie świętokrzyskim szykuje się na wielką inwestycję. W mieście powstanie nowoczesne uzdrowisko, które ma przyciągnąć tysiące kuracjuszy. Będzie to jeden z najlepiej wyposażonych ośrodków tego typu w kraju.

Zalew w Kazimierzy Wielkiej z odbiciem budynków i chmur w wodzie. O nowym uzdrowisku przeczytasz na SE.
Autor: Luk123KW/ CC BY-SA 4.0

Uzdrowisko w Kazimierzy Wielkiej ma być hitem

O Kazimierzy Wielkiej, niewielkim mieście powiatowym w województwie świętokrzyskim, jest ostatnio bardzo głośno. Wszystko za sprawą zaplanowanej budowy potężnego uzdrowiska. Przetarg został już rozstrzygnięty i wiadomo, że inwestycję zrealizuje prywatny inwestor. Przekazano mu w użytkowanie wieczyste na 99 lat atrakcyjne działki zlokalizowane w rejonie miejscowego zalewu. Według burmistrza miasta, powstający ośrodek będzie się zaliczał do ścisłej czołówki najnowocześniejszych obiektów w Polsce.

To ma być najnowocześniejszy ośrodek wypoczynkowo-leczniczy. Będziemy dopięciem uzdrowisk na mapie województwa świętokrzyskiego, obok Buska-Zdroju i Solca-Zdroju. Jeśli chodzi o kierunki uzdrowiskowe, to faktycznie będziemy młodym dzieckiem, ale za to bardzo nowoczesnym - mówił w rozmowie z Radiem Zet burmistrz Kazimierzy Wielkiej Adam Bodzioch.

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Nowe uzdrowisko w woj. świętokrzyskim

Zaprojektowany ośrodek w Kazimierzy Wielkiej ma jednorazowo przyjmować setki pacjentów. Na terenie kompleksu znajdą się także hotele, kawiarnie i restauracje, z których będą mogli korzystać odwiedzający. Placówka medyczna skupi się przede wszystkim na leczeniu schorzeń kardiologicznych i reumatologicznych, a także osteoporozy i nadciśnienia tętniczego.

Kazimierza Wielka zastąpi Ciechocinek?

Kazimierza Wielka leży w województwie świętokrzyskim na urodzajnych ziemiach Niecki Nidziańskiej. Chociaż nie jest to miasto o ugruntowanej sławie turystycznej w Polsce, wyróżnia się kilkoma istotnymi atutami.

  • Od lat miasto kojarzy się z produkcją cukru i uprawą buraków. Funkcjonuje tu Cukrownia "Kazimierza", jeden z głównych zakładów w regionie, należąca do Krajowej Grupy Spożywczej.
  • W okolicach Kazimierzy Wielkiej występują bardzo żyzne gleby, m.in. czarnoziemy i lessy, co czyni region bardzo silnym rolniczo.
  • Odkryto tam cenne złoża wód siarczkowych, o właściwościach zbliżonych do tych w Busku-Zdroju czy Solcu-Zdroju. To stwarza doskonałe warunki do rozwoju lecznictwa uzdrowiskowego.
  • Popularnym miejscem wypoczynku mieszkańców i turystów jest Zalew Kazimierza Wielka.
  • W sercu miejscowości znajduje się zabytkowy Pałac Laconów z XIX wieku, wokół którego rozpościera się park.
QUIZ. Kuracjuszu, jak dużo wiesz o leczeniu uzdrowiskowym? 10/10 tylko dla prawdziwych weteranów sanatoryjnych!
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Jakie schorzenia są najczęściej leczone w polskich uzdrowiskach?
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